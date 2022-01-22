Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...

Отправлено: - 23:21

Естественно такси много, люди то уже привыкли не доверять городскому транспорту. Если наладить автобусное движение, через время снова люди начнут доверять автобусам и ездить на них. Также было в Костанае, например с 38-м маршрутом.

Да конечно легко сказать - зачем автобусы если людям удобнее ездить на такси. А всем ли удобно? И почему вы говорите за всех? Люди просто вынуждены тратить на проезд гораздо больше денег, чем можно было бы и вы считаете это нормальным?

А с такси там тоже полный "...." ездят все как хотят, я была в Рудном год назад зимой. Приехали на автовокзал и вызываем такси.... Вызвали одно, ждём... Минут 30 ждали периодически им звоня, каждый раз говорят к вам выехали и каждый раз другая машина. Потом позвонили в другое такси, картина таже... Одна диспетчер говорит, так вас же только что забрали? Кто, кого и где, я так и не поняла. В итоге через 1,5 часа с начала этого издевательства мы всё таки попали куда надо, с тех пор я зареклась посещать город Рудный, который ранее при нормальном хозяине был действительно чудным.