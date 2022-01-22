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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 579
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:47
Цитата:
И что из указанного, тобой освоено? Ты поешь песни на казахском? Кстати, на латинице или пока еще на кириллице?
Или...хочешь пойти в менты?
111:
Теперь хочет пойти ментом как сказал.. Поет песни на казахском уже..
Теперь хочет пойти ментом как сказал.. Поет песни на казахском уже..
И что из указанного, тобой освоено? Ты поешь песни на казахском? Кстати, на латинице или пока еще на кириллице?
Или...хочешь пойти в менты?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:49
Цитата:
Почему мной?
Говорю если захотеть выучить казахский, ради той же картеры, там два раза плюнуть..
Don Julio:
что из указанного, тобой освоено
что из указанного, тобой освоено
Почему мной?
Говорю если захотеть выучить казахский, ради той же картеры, там два раза плюнуть..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:50
Цитата:
Венчание, обязательно со священником пойло надо пить?
Ты же про пойло..
Don Julio:
Если у тебя утро ближе к вечеру, то да
Если у тебя утро ближе к вечеру, то да
Венчание, обязательно со священником пойло надо пить?
Ты же про пойло..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:52
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:54
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:57
Цитата:
И где на казахском? Казахский нужен только в армии песни петь?
111:
О че взял, написано из мяса, Челябинск, а по моему такая же фиговина как у нас..
О че взял, написано из мяса, Челябинск, а по моему такая же фиговина как у нас..
И где на казахском? Казахский нужен только в армии песни петь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:57
А венчание или еще что то там, по другому сделаем, наймем лимузин, и погоняем по городу..
Сделаем мини свадьбу..
Сделаем мини свадьбу..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:58
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:58
Цитата:
Что на казахском?
Это же Россия..
Русский язык..
Да, определенно там русский..
maxsaf:
где на казахском?
где на казахском?
Что на казахском?
Это же Россия..
Русский язык..
Да, определенно там русский..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:59
Где котофей абаевич?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:00
Цитата:
Вас уже присоединили к России?
111:
Что на казахском? Это же Россия..
Что на казахском? Это же Россия..
Вас уже присоединили к России?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 579
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:02
Цитата:
Док же обьяснил, в другой ветке, прилетит в Кустанай, вставит себе очередной зуб, и айда обратно в Пакистан, на Ламборджини гонять.
Цитата:
Потому что обьязанность знать госязык, считай-казахский, священный долг и обязанность каждого гражданина.
Цитата:
И сколько часов ты можешь обойтись без алкоголя?
maxsaf:
Я тоже проживаю в Казахстане. Но так же как и вы, я 1/4 часть жизни провожу в Канаде просто разом, не делю на кусочки по 3 месяца
Я тоже проживаю в Казахстане. Но так же как и вы, я 1/4 часть жизни провожу в Канаде просто разом, не делю на кусочки по 3 месяца
Док же обьяснил, в другой ветке, прилетит в Кустанай, вставит себе очередной зуб, и айда обратно в Пакистан, на Ламборджини гонять.
Цитата:
111:
Почему мной? Говорю если захотеть выучить казахский, рад
Почему мной? Говорю если захотеть выучить казахский, рад
Потому что обьязанность знать госязык, считай-казахский, священный долг и обязанность каждого гражданина.
Цитата:
111:
Венчание, обязательно со священником пойло надо пить? Ты же про пойло..
Венчание, обязательно со священником пойло надо пить? Ты же про пойло..
И сколько часов ты можешь обойтись без алкоголя?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 579
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:04
Цитата:
Нальешь водиле пива, он вас, заодно и обвенчает, с кухаркой.
111:
А венчание или еще что то там, по другому сделаем, наймем лимузин, и погоняем по городу.. Сделаем мини свадьбу..
А венчание или еще что то там, по другому сделаем, наймем лимузин, и погоняем по городу.. Сделаем мини свадьбу..
Нальешь водиле пива, он вас, заодно и обвенчает, с кухаркой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:04
Цитата:
Не знаю, ты что то там в России выдумывать начал от скукотищи..
Don Julio:
Потому что обьязанность знать госязык, считай-казахский, священный долг и обязанность каждого гражданина
Потому что обьязанность знать госязык, считай-казахский, священный долг и обязанность каждого гражданина
Не знаю, ты что то там в России выдумывать начал от скукотищи..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:06
Цитата:
Хм..
Я спросил про венчание, ты сказал что нужен алкоголь.
Я спросил, у вас такие правила, священнику наливать?
Я то причем в чьейто там голове, в данном случае твоей?
Don Julio:
сколько часов ты можешь обойтись без алкоголя
сколько часов ты можешь обойтись без алкоголя
Хм..
Я спросил про венчание, ты сказал что нужен алкоголь.
Я спросил, у вас такие правила, священнику наливать?
Я то причем в чьейто там голове, в данном случае твоей?
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