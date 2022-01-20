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≡ Радостная новость для костанайцев
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43376
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
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Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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[Исправлено: Rexyn, 22.01.2022 - 11:44]
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15437
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 20:46
#90
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Цитата:
drakon:
Так, трусы и майки, не - дают?..


в пакистане их не носят.
по никчемной заметке.
не было подтвеждено ни про патент,
ни про благодарность, ни про 4,5 доллара(монеты центами что ли),
фото нет, фото монет тоже нет.
про передачу по тв, с большой натяжкой можно поверить.
ну кто по форуму знает дс, тот конечно понимает,что вся эта писанина означает.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23948
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 21:48
#91
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Цитата:
alex_60:
в пакистане их не носят.

Это, когда, летишь в арабию,
их в Костанае, уже не -
надеваешь?... :lol: ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
579
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:04
#92
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Со вторых рук у меня и моей родни машины, мебель и холодильники, кондеры и в

Цитата:
Доктор СИЗО:
Зубные протезы в Бахрейне, как Мерседес в Костанае стоят. Все мы лечимся в Костанае,

Все что надо знать о райской жизни дока в Пакистане и богатых родственниках.
Так, а все же, в чем суть-то вашего изобретения, за которое вы получили толи 4,5 доллара, толи 4,5 тыщи?
Вы изобрели трансформатор? Электричество? Закон Ома?
Ваши 100 друзей жаждут подробностей!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4770
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:27
#93
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Цитата:
Don Julio:

К сожалению,не смог прочитать текст. Виден только абонент какой то дон хулио.Вы находитесь в списке людей, которых блокирует моя новая программа.Внук поставил с утра. На 3 уровне работы программы даже исчезнет ваша фамилия. Вы же сами этого добивались с упорством маньяков. ;-) 8-) :-P
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4770
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:34
#94
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Цитата:
alex_60:

Читай ответ для абонента дон хулио. Торчит какой то алекс, в запретке ты у меня. Завтра и фамилия твоя перестанет высвечиваться. Как то так. Заслужил значит. 8-) :oops: :-P :-x
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4770
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:41
#95
Комментарий проходит проверку.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4770
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:46
#96
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8295
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 23:03
#97
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Что то в жалобах к администрации некоторые форумчане усомнились в твоей честности.
Быть может это происки не чистых на руку конкурентов?
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