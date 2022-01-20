Отправлено: - 22:04

Доктор СИЗО:

Со вторых рук у меня и моей родни машины, мебель и холодильники, кондеры и в

Доктор СИЗО:

Зубные протезы в Бахрейне, как Мерседес в Костанае стоят. Все мы лечимся в Костанае,

Цитата:Цитата:Все что надо знать о райской жизни дока в Пакистане и богатых родственниках.Так, а все же, в чем суть-то вашего изобретения, за которое вы получили толи 4,5 доллара, толи 4,5 тыщи?Вы изобрели трансформатор? Электричество? Закон Ома?Ваши 100 друзей жаждут подробностей!