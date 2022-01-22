Отправлено: - 23:02

maxsaf:

Я тоже проживаю в Казахстане. Но так же как и вы, я 1/4 часть жизни провожу в Канаде просто разом, не делю на кусочки по 3 месяца

111:

Почему мной? Говорю если захотеть выучить казахский, рад

111:

Венчание, обязательно со священником пойло надо пить? Ты же про пойло..

Цитата:Док же обьяснил, в другой ветке, прилетит в Кустанай, вставит себе очередной зуб, и айда обратно в Пакистан, на Ламборджини гонять.Цитата:Потому что обьязанность знать госязык, считай-казахский, священный долг и обязанность каждого гражданина.Цитата:И сколько часов ты можешь обойтись без алкоголя?