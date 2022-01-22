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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
579
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:47
#7891
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Цитата:
111:
Теперь хочет пойти ментом как сказал.. Поет песни на казахском уже..

И что из указанного, тобой освоено? Ты поешь песни на казахском? Кстати, на латинице или пока еще на кириллице?
Или...хочешь пойти в менты?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:49
#7892
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Цитата:
Don Julio:
что из указанного, тобой освоено

Почему мной?
Говорю если захотеть выучить казахский, ради той же картеры, там два раза плюнуть..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:50
#7893
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Цитата:
Don Julio:
Если у тебя утро ближе к вечеру, то да

Венчание, обязательно со священником пойло надо пить?
Ты же про пойло..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:52
#7894
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:54
#7895
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О че взял, написано из мяса, Челябинск, а по моему такая же фиговина как у нас..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15082
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:57
#7896
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Цитата:
111:
О че взял, написано из мяса, Челябинск, а по моему такая же фиговина как у нас..

И где на казахском? Казахский нужен только в армии песни петь? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:57
#7897
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А венчание или еще что то там, по другому сделаем, наймем лимузин, и погоняем по городу..
Сделаем мини свадьбу..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4770
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:58
#7898
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:58
#7899
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Цитата:
maxsaf:
где на казахском?

Что на казахском?
Это же Россия..
Русский язык..
Да, определенно там русский..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15082
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 22:59
#7900
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Где котофей абаевич? 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15082
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:00
#7901
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Цитата:
111:
Что на казахском? Это же Россия..

Вас уже присоединили к России?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
579
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:02
#7902
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Цитата:
maxsaf:
Я тоже проживаю в Казахстане. Но так же как и вы, я 1/4 часть жизни провожу в Канаде просто разом, не делю на кусочки по 3 месяца

Док же обьяснил, в другой ветке, прилетит в Кустанай, вставит себе очередной зуб, и айда обратно в Пакистан, на Ламборджини гонять.
Цитата:
111:
Почему мной? Говорю если захотеть выучить казахский, рад

Потому что обьязанность знать госязык, считай-казахский, священный долг и обязанность каждого гражданина.
Цитата:
111:
Венчание, обязательно со священником пойло надо пить? Ты же про пойло..

И сколько часов ты можешь обойтись без алкоголя?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
579
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:04
#7903
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Цитата:
111:
А венчание или еще что то там, по другому сделаем, наймем лимузин, и погоняем по городу.. Сделаем мини свадьбу..

Нальешь водиле пива, он вас, заодно и обвенчает, с кухаркой.
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:04
#7904
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Цитата:
Don Julio:
Потому что обьязанность знать госязык, считай-казахский, священный долг и обязанность каждого гражданина

Не знаю, ты что то там в России выдумывать начал от скукотищи..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:06
#7905
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Цитата:
Don Julio:
сколько часов ты можешь обойтись без алкоголя

Хм..
Я спросил про венчание, ты сказал что нужен алкоголь.
Я спросил, у вас такие правила, священнику наливать?
Я то причем в чьейто там голове, в данном случае твоей?
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