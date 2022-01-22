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≡ Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43375
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 19:35
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В заголовке - не рассуждение героя романа Ф. М. Достоевского. Такие мысли посещают голову многих жителей Рудного, замерзающих на остановке в ожидании очередного неприехавшего автобуса. На этот раз речь пойдет о маршруте № 6.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23945
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 19:35
#1
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Первое фото - лучшее... :-) :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5033
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 19:58
#2
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Погоду портит индрайвер, я как-то по осени гонял на своем старом фольсе, ни минуты не стоял, заявок километр. Однако всё заработанное потратил на замену сцепления и ГРМ. Овчинка выделки не стоит, если только авто новое, теплый гараж и очумелые ручки.
Автобусы ходят пустые, пассажиры после пятнадцати минут ожидания начинают скидываться и вызывают такси. Цены на такси умеренные, бывают даже если рядом и за триста тенге или толпой за пятьсот...
Конкуренцию общественный перевозчик не выдержит, если только как при союзе ввести оплату проездными и абонементы и талонами и отдать под крыло акиматов. Тогда никто не будет говорить про окупаемость и наполняемость городских автобусов...
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
278
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 20:00
#3
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Про ЛиАЗ бы не поверил, если бы не фото. Сколько же ему лет сейчас то? Вот же в Союзе строили - до сих пор ездит!
Любимый автобус кустанайского детства, в нем теплее зимой было чем в Икарусе :-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23945
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 21:11
#4
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Особенно, с заду... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2669
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 21:11
#5
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Ностальжи по самому любимому месту в Икарусе...

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