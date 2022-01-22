Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...

Отправлено: - 19:58

Погоду портит индрайвер, я как-то по осени гонял на своем старом фольсе, ни минуты не стоял, заявок километр. Однако всё заработанное потратил на замену сцепления и ГРМ. Овчинка выделки не стоит, если только авто новое, теплый гараж и очумелые ручки.

Автобусы ходят пустые, пассажиры после пятнадцати минут ожидания начинают скидываться и вызывают такси. Цены на такси умеренные, бывают даже если рядом и за триста тенге или толпой за пятьсот...

Конкуренцию общественный перевозчик не выдержит, если только как при союзе ввести оплату проездными и абонементы и талонами и отдать под крыло акиматов. Тогда никто не будет говорить про окупаемость и наполняемость городских автобусов...