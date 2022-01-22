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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 00:44
#7876
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Цитата:
111:
А что? У всех иностранцев время под нас заточено?

У них не все как у людей. У них в 8 утро, а в 16.00 это почти вечер. Нелюди, что сказать...
:-P
Цитата:
111:
Мы хотим венчаться в церкви..

Если так, то либо в ночную аптеку, купищь что нибудь к чаю, либо, в ночной алкомаркет, пива побольше купи.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8280
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 01:06
#7877
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Цитата:
Don Julio:
ночной алкомаркет, пива

То есть так все происходит?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4763
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 01:54
#7878
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 03:45
#7879
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Цитата:
111:
А что? Иы решали это, Россия что то свое..

Я вижу, как нарешали)

Цитата:
Don Julio:
А и кто будет тогда пасти баранов!?

Ну бывшие технари получается :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 07:28
#7880
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Цитата:
111:
Мы хотим венчаться в церкви..

Цитата:
111:
Интересно, в мечеть потом.. Как это происходит?

Сложно, но можно. Дорого :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4763
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 08:55
#7881
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Цитата:
maxsaf:

Сколько можно говорить? Обьясняю еще раз! Я проживаю в Костанае. В Бахрейне иногда приезжаю максимум на 3 месяца. Таковы условия визы для казахстанцев. Все понятно? 8-) :-P
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4763
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 09:03
#7882
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Цитата:
111:

111ый, может веньчаться ,жениться и регистрироваться одновременно в 5 местах. В загсе, Цоне, мечети, церкви и налоговой инспекции. Просто везде нужно оплатить обязательные платежи и подати)))))
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4763
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 09:11
#7883
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Цитата:
maxsaf:
Проблему чабанов при Союзе решали изменением алфавита. Все основные алфавиты в Казахстане побывали.Неспроста же.
:-) ;-) :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 16:06
#7884
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проработать всю жизнь в "обезьяннике"
не каждому дано.
зато звание- генерал.
и китель есть.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 16:11
#7885
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Цитата:
alex_60:
проработать всю жизнь в "обезьяннике" не каждому дано.

Свои люди, Ельбасы, везде - нужны... :lol: :-o
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4763
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 16:18
#7886
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Запиши мой поклонник...
14 лет службы...последнее звание подполковник...34 года на гражданке отработал...от помощника пастуха в 14 лет, кочегара, машиниста моторногго катка, водителя, к700чика....в 66 лет ушел на пенсию...образования два высшее...техническое и юридическое
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8280
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 17:10
#7887
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Почитал про венчание, по трезвяне, а то мне вчера сказали что можно, оказывается нельзя..
Если только обмануть священника, но зачем..
Есть еще такой шанс, кухарка сказала, что тебя в оконцовке в гроб засунут, но это уже слишком..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8280
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 17:16
#7888
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Вчера мамашка, русская, приходится как то, ее сына на митинг вытащили, теперь в военнике будет указано - был в горячей точке..
Смотрели видео, там все команды только на казахском.
Но он, ни грамма не знав казахского, доволен..
Вот он исконно русский..
Теперь хочет пойти ментом как сказал..
Поет песни на казахском уже..
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