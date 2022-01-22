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111:

А что? У всех иностранцев время под нас заточено?

111:

Мы хотим венчаться в церкви..

Цитата:У них не все как у людей. У них в 8 утро, а в 16.00 это почти вечер. Нелюди, что сказать...Цитата:Если так, то либо в ночную аптеку, купищь что нибудь к чаю, либо, в ночной алкомаркет, пива побольше купи.