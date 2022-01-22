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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 573
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 00:44
Цитата:
У них не все как у людей. У них в 8 утро, а в 16.00 это почти вечер. Нелюди, что сказать...
Цитата:
Если так, то либо в ночную аптеку, купищь что нибудь к чаю, либо, в ночной алкомаркет, пива побольше купи.
111:
А что? У всех иностранцев время под нас заточено?
А что? У всех иностранцев время под нас заточено?
У них не все как у людей. У них в 8 утро, а в 16.00 это почти вечер. Нелюди, что сказать...
Цитата:
111:
Мы хотим венчаться в церкви..
Мы хотим венчаться в церкви..
Если так, то либо в ночную аптеку, купищь что нибудь к чаю, либо, в ночной алкомаркет, пива побольше купи.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 01:06
Цитата:
То есть так все происходит?
Don Julio:
ночной алкомаркет, пива
ночной алкомаркет, пива
То есть так все происходит?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 01:54
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 03:45
Цитата:
Я вижу, как нарешали)
Цитата:
Ну бывшие технари получается
111:
А что? Иы решали это, Россия что то свое..
А что? Иы решали это, Россия что то свое..
Я вижу, как нарешали)
Цитата:
Don Julio:
А и кто будет тогда пасти баранов!?
А и кто будет тогда пасти баранов!?
Ну бывшие технари получается
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 07:28
Цитата:
Цитата:
Сложно, но можно. Дорого
111:
Мы хотим венчаться в церкви..
Мы хотим венчаться в церкви..
Цитата:
111:
Интересно, в мечеть потом.. Как это происходит?
Интересно, в мечеть потом.. Как это происходит?
Сложно, но можно. Дорого
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 08:55
Цитата:
Сколько можно говорить? Обьясняю еще раз! Я проживаю в Костанае. В Бахрейне иногда приезжаю максимум на 3 месяца. Таковы условия визы для казахстанцев. Все понятно?
maxsaf:
Сколько можно говорить? Обьясняю еще раз! Я проживаю в Костанае. В Бахрейне иногда приезжаю максимум на 3 месяца. Таковы условия визы для казахстанцев. Все понятно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 09:03
Цитата:
111ый, может веньчаться ,жениться и регистрироваться одновременно в 5 местах. В загсе, Цоне, мечети, церкви и налоговой инспекции. Просто везде нужно оплатить обязательные платежи и подати)))))
111:
111ый, может веньчаться ,жениться и регистрироваться одновременно в 5 местах. В загсе, Цоне, мечети, церкви и налоговой инспекции. Просто везде нужно оплатить обязательные платежи и подати)))))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 09:11
Цитата:
maxsaf:Проблему чабанов при Союзе решали изменением алфавита. Все основные алфавиты в Казахстане побывали.Неспроста же.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 16:06
проработать всю жизнь в "обезьяннике"
не каждому дано.
зато звание- генерал.
и китель есть.
не каждому дано.
зато звание- генерал.
и китель есть.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 16:11
Цитата:
Свои люди, Ельбасы, везде - нужны...
alex_60:
проработать всю жизнь в "обезьяннике" не каждому дано.
проработать всю жизнь в "обезьяннике" не каждому дано.
Свои люди, Ельбасы, везде - нужны...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 16:18
Запиши мой поклонник...
14 лет службы...последнее звание подполковник...34 года на гражданке отработал...от помощника пастуха в 14 лет, кочегара, машиниста моторногго катка, водителя, к700чика....в 66 лет ушел на пенсию...образования два высшее...техническое и юридическое
14 лет службы...последнее звание подполковник...34 года на гражданке отработал...от помощника пастуха в 14 лет, кочегара, машиниста моторногго катка, водителя, к700чика....в 66 лет ушел на пенсию...образования два высшее...техническое и юридическое
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 17:10
Почитал про венчание, по трезвяне, а то мне вчера сказали что можно, оказывается нельзя..
Если только обмануть священника, но зачем..
Есть еще такой шанс, кухарка сказала, что тебя в оконцовке в гроб засунут, но это уже слишком..
Если только обмануть священника, но зачем..
Есть еще такой шанс, кухарка сказала, что тебя в оконцовке в гроб засунут, но это уже слишком..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 17:16
Вчера мамашка, русская, приходится как то, ее сына на митинг вытащили, теперь в военнике будет указано - был в горячей точке..
Смотрели видео, там все команды только на казахском.
Но он, ни грамма не знав казахского, доволен..
Вот он исконно русский..
Теперь хочет пойти ментом как сказал..
Поет песни на казахском уже..
Смотрели видео, там все команды только на казахском.
Но он, ни грамма не знав казахского, доволен..
Вот он исконно русский..
Теперь хочет пойти ментом как сказал..
Поет песни на казахском уже..
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