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≡ Памятники нужны со сменными головами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43374
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 00:02
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Январские события, потрясшие страну, которая 30 лет гордилась не только обретенной независимостью, но стабильностью и спокойствием, окончательно завершили время правления Первого Президента. Именно так, с двух больших букв, в РК принято было именовать Нурсултана Назарбаева. А потом на землю рухнул памятник Елбасы (еще одна заглавная буква), и люди в разных городах закричали на митингах «Шал, кет!», понятное без перевода. Отец нации и пожизненный глава Совета безопасности был молниеносно смещен с этого поста и неделю безмолвствовал. По всему, и для него, и для народа Казахстана пришло время «собирать камни». Эксперты «НГ» о том, как казахстанцам поступать с наследием Нурсултана Назарбаева.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 15:36
#45
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Цитата:
elektron:

Неделю как с кардиологии вышел, доводите же меня до белого каления, старика не жалеете.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23942
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 15:47
#46
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Цитата:
Доктор СИЗО:
и я его поклонник!

А почему, не - Зять?... :lol: ;-)
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