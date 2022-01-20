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Радостная новость для костанайцев
Радостная новость для костанайцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43374
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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[Исправлено: Rexyn, 22.01.2022 - 11:44]
[Исправлено: Rexyn, 22.01.2022 - 11:44]
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:34
Цитата:
Подарки такие запрещены, проще оформить продажу как пострадавший автомобиль. При перевозке. Налог большой на подарки. Понял? Прощай я тебя закрываю!
elektron:
Подарки такие запрещены, проще оформить продажу как пострадавший автомобиль. При перевозке. Налог большой на подарки. Понял? Прощай я тебя закрываю!
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:36
Цитата:
Живу...
elektron:
Живу...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8447
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:42
Цитата:
А лучше бы деньги на проект "Нужные Деньги" скидывал, чем ламборджини где то за тридевять земель в гараже держать.
гражданин СССР:
Треплется как старые штаны на заборе
Треплется как старые штаны на заборе
А лучше бы деньги на проект "Нужные Деньги" скидывал, чем ламборджини где то за тридевять земель в гараже держать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8447
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:43
Цитата:
Ну так и живите, зачем лезете в дела Казахстана?
Доктор СИЗО:
Живу...
Живу...
Ну так и живите, зачем лезете в дела Казахстана?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 565
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:47
Цитата:
Самый дохлый Ламборджини имеет двигатель 360 л.с. А как правило больше 500 л.с. Я не знаю., что там у него за велосипедная модель)). Если он на ремонт зубных протезов клянчит деньги у Нуротановцев о каком Ламборджини может идти речь?))) Просто фантастический фантазер)))
elektron:
А лучше бы деньги на проект "Нужные Деньги" скидывал, чем ламборджини где то за тридевять земель в гараже держать.
А лучше бы деньги на проект "Нужные Деньги" скидывал, чем ламборджини где то за тридевять земель в гараже держать.
Самый дохлый Ламборджини имеет двигатель 360 л.с. А как правило больше 500 л.с. Я не знаю., что там у него за велосипедная модель)). Если он на ремонт зубных протезов клянчит деньги у Нуротановцев о каком Ламборджини может идти речь?))) Просто фантастический фантазер)))
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:05
Цитата:
И чо? Теньговый счет и долларовый...рубли за валюту не считаю...пока там сидит у власти бармалей))))
elektron:
И чо? Теньговый счет и долларовый...рубли за валюту не считаю...пока там сидит у власти бармалей))))
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:12
Цитата:
Со вторых рук у меня и моей родни машины, мебель и холодильники, кондеры и все за исключением трусов и майки. Такая мера социальной защиты населения в Бахрейне.
гражданин СССР:
Со вторых рук у меня и моей родни машины, мебель и холодильники, кондеры и все за исключением трусов и майки. Такая мера социальной защиты населения в Бахрейне.
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:26
Цитата:
Зубные протезы в Бахрейне, как Мерседес в Костанае стоят. Все мы лечимся в Костанае, операции делаем,медицина мощная в Костанае, внук младший родился в Костанае. Прописан у меня. Дальше продолжать?
гражданин СССР:
Зубные протезы в Бахрейне, как Мерседес в Костанае стоят. Все мы лечимся в Костанае, операции делаем,медицина мощная в Костанае, внук младший родился в Костанае. Прописан у меня. Дальше продолжать?
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:40
Цитата:
Так, трусы и майки, не - дают?...
Доктор СИЗО:
и все за исключением трусов и майки.
и все за исключением трусов и майки.
Так, трусы и майки, не - дают?...
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:44
Цитата:
Сказал же,что он - пенсионер...
Доктор СИЗО:
сидит у власти бармалей))))
сидит у власти бармалей))))
Сказал же,что он - пенсионер...
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:45
Цитата:
Путин? Я про него говорю...
drakon:
Путин? Я про него говорю...
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:46
Цитата:
Не пиши мне....противно читать твои тыки мыки .....
drakon:
Не пиши мне....противно читать твои тыки мыки .....
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 16:05
Цитата:
А ты, не читай...
Доктор СИЗО:
противно читать твои тыки мыки .....
противно читать твои тыки мыки .....
А ты, не читай...
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 16:28
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