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≡ Радостная новость для костанайцев
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43374
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
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Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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[Исправлено: Rexyn, 22.01.2022 - 11:44]
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:34
#75
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Цитата:
elektron:

Подарки такие запрещены, проще оформить продажу как пострадавший автомобиль. При перевозке. Налог большой на подарки. Понял? Прощай я тебя закрываю!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:36
#76
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Цитата:
elektron:

Живу...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8447
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:42
#77
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Цитата:
гражданин СССР:
Треплется как старые штаны на заборе

А лучше бы деньги на проект "Нужные Деньги" скидывал, чем ламборджини где то за тридевять земель в гараже держать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8447
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:43
#78
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Живу...

Ну так и живите, зачем лезете в дела Казахстана?
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
565
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:47
#79
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Цитата:
elektron:
А лучше бы деньги на проект "Нужные Деньги" скидывал, чем ламборджини где то за тридевять земель в гараже держать.

Самый дохлый Ламборджини имеет двигатель 360 л.с. А как правило больше 500 л.с. Я не знаю., что там у него за велосипедная модель)). Если он на ремонт зубных протезов клянчит деньги у Нуротановцев о каком Ламборджини может идти речь?))) Просто фантастический фантазер)))
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:05
#80
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Цитата:
elektron:

И чо? Теньговый счет и долларовый...рубли за валюту не считаю...пока там сидит у власти бармалей)))) 8-) :-P
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:12
#81
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Цитата:
гражданин СССР:

Со вторых рук у меня и моей родни машины, мебель и холодильники, кондеры и все за исключением трусов и майки. Такая мера социальной защиты населения в Бахрейне.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:26
#82
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Цитата:
гражданин СССР:

Зубные протезы в Бахрейне, как Мерседес в Костанае стоят. Все мы лечимся в Костанае, операции делаем,медицина мощная в Костанае, внук младший родился в Костанае. Прописан у меня. Дальше продолжать?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23942
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:40
#83
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Цитата:
Доктор СИЗО:
и все за исключением трусов и майки.

Так, трусы и майки, не - дают?... 8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23942
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:44
#84
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Цитата:
Доктор СИЗО:
сидит у власти бармалей)))) 8-)

Сказал же,что он - пенсионер... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:45
#85
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Цитата:
drakon:

Путин? Я про него говорю...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 15:46
#86
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Цитата:
drakon:

Не пиши мне....противно читать твои тыки мыки .....
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23942
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 16:05
#87
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Цитата:
Доктор СИЗО:
противно читать твои тыки мыки .....

А ты, не читай... :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4762
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 16:28
#88
Комментарий проходит проверку.
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Страница 6 из 6«1...456
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