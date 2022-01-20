Отправлено: - 14:47

elektron:

А лучше бы деньги на проект "Нужные Деньги" скидывал, чем ламборджини где то за тридевять земель в гараже держать.

Цитата:Самый дохлый Ламборджини имеет двигатель 360 л.с. А как правило больше 500 л.с. Я не знаю., что там у него за велосипедная модель)). Если он на ремонт зубных протезов клянчит деньги у Нуротановцев о каком Ламборджини может идти речь?))) Просто фантастический фантазер)))