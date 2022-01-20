Отправлено: - 12:41

[Исправлено: Victor Yang, 22.01.2022 - 12:54]

[Исправлено: Victor Yang, 22.01.2022 - 13:00]

[Исправлено: Victor Yang, 22.01.2022 - 13:14]

Уважаемая редакция! В статьенекий Бакчан Кусаинов приписывает себе некое изобретение, при этом ни патента, ни сути новизны "изобретения" не приводит. При этом ссылается на строительство новой подстанции, якобы по его предложению. Но лично у меня это "изобретение" вызывает сомнения и вижу присвоение чужих заслуг. Можно ли в этом разобраться? Если человек просто не умеет объяснить, но это правда - честь ему и хвала. Но если человек называет себя изобретателем, при этом называет конкретный строящийся объект, якобы по его изобретению, говорит что получил премию от акимата, но не имеет к этому отношение - это недостоверная информация и присвоение авторства.А слова о том что он получил государственную премию - вообще должны быть проверены прокуратурой.Между тем, по данным сайта, генпроектировщиком рабочего проекта "Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Батыс" в городе Костанае" является ТОО "Павлодарэнергопроект". Может быть они знают какое изобретение было применено на этом объекте? Если такового не было - считаю что статью нужно удалить, как вводящую в заблуждение и не соответствующую действительности.Заказчиком проекта является Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"