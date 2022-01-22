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≡ ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer от Covid-19 для детей с 5 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43371
ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer от Covid-19 для детей с 5 лет
Отправлено: 22.01.22 - 14:32
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Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении SAGE по итогам ее заседания, прошедшего 19 января.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2349
Re: ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer от Covid-19 для детей...
Отправлено: 22.01.22 - 14:32
#1
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Где сайтовский антиваксер Ильяс? Скажи это очередной заговор против детей? Или это чипирование?
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