Прогноз на 5 дней
туман-20°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • штиль
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 434 случая и 0,99% - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43371
434 случая и 0,99% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 22.01.22 - 13:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За пятницу, 21 января, в регионе зарегистрировано 434 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,99 %. Днем ранее было выявлено 420 заболевших, тем прироста был на уровне 0,97%.
Читать новость

Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
160
Re: 434 случая и 0,99% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 22.01.22 - 13:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что будет когда прирост составит 1%. Эта заветная цифра что-то изменит?
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
216
Re: 434 случая и 0,99% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 22.01.22 - 14:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И будет жопа!!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов, Доктор СИЗО, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS