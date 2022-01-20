Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Радостная новость для костанайцев
Радостная новость для костанайцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43371
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
Читать новость>>
[Исправлено: Rexyn, 22.01.2022 - 11:44]
[Исправлено: Rexyn, 22.01.2022 - 11:44]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8441
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 11:51
Цитата:
Ну проверять никто не будет же!
[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 06:54]
Rexyn:
Исправили
Исправили
Ну проверять никто не будет же!
[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 06:54]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8441
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 11:57
Цитата:
Ну а тарифы то когда снизили, да и где переустановка трансформаторов? Получается вам выплатили деньги, ничего не изменили в энергоснабжении, то-есть те деньги, что вы получили, оплатили энерго потребители... Вернуть не хотите?
NG.kz:
Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
Ну а тарифы то когда снизили, да и где переустановка трансформаторов? Получается вам выплатили деньги, ничего не изменили в энергоснабжении, то-есть те деньги, что вы получили, оплатили энерго потребители... Вернуть не хотите?
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:11
Цитата:
Не пойму одного, зачем вы ломаете головы за министерских чиновников? Еще при Союзе, работая СНС в лаборатории Целиниимэс занимался этой работой. Потом вернулся к данной теме применительно к энергетике Казахстана.Бумаги лежали в министерстве 2,5 года у таких же упертых электронов. Пошел на хитрость, взял их на хитрость. Взял их в соавторы, получилось даже очень здорово. Важен конечный результат.
elektron:
Не пойму одного, зачем вы ломаете головы за министерских чиновников? Еще при Союзе, работая СНС в лаборатории Целиниимэс занимался этой работой. Потом вернулся к данной теме применительно к энергетике Казахстана.Бумаги лежали в министерстве 2,5 года у таких же упертых электронов. Пошел на хитрость, взял их на хитрость. Взял их в соавторы, получилось даже очень здорово. Важен конечный результат.
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:17
Цитата:
Подстанция Батыс идет на смену десятку устаревшх физически и морально подстанций. Штаты сократятся, накрутки на стоимость электроэнергии исчезнут. Это разве плохо?
elektron:
Подстанция Батыс идет на смену десятку устаревшх физически и морально подстанций. Штаты сократятся, накрутки на стоимость электроэнергии исчезнут. Это разве плохо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8441
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:19
Цитата:
И какой? То что людям города отключают эл. энергию и зимой и летом?
Доктор СИЗО:
Важен конечный результат.
Важен конечный результат.
И какой? То что людям города отключают эл. энергию и зимой и летом?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15435
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:27
еще у автора этой никчемной заметки
был автомобиль с 12-цилиндровым двигателем, он сам себя назначал депутатом облмаслихата и прочее и прочее. эту заметку надо поместить в раздел-"брехня из пакистана"
[Исправлено: alex_60, 22.01.2022 - 12:42]
был автомобиль с 12-цилиндровым двигателем, он сам себя назначал депутатом облмаслихата и прочее и прочее. эту заметку надо поместить в раздел-"брехня из пакистана"
[Исправлено: alex_60, 22.01.2022 - 12:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8441
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:27
В казахстане в 70-ых было установлено новейшее оборудование. Даже в России такого не было. От РЗ до самой конструкции подстанций с новыми требованиями ПТБ и ПТЭ. На них и работает сегодня вся энергосистема. Тогда как в той же России до сих пор стоят 40-ых и 50-ых годов подстанции, где по сегодняшним ПТБ не соблюдаются расстояния для персонала ими же(ПТБ)прописанные. Но главное вы получили, как партиец своё вознаграждение.
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:33
Цитата:
Платить они не пробовали за элетроэнергию? Потерял на даче соседа замакима.Оказыается убило током, когда самовольно подключал что то на трансформаторе брата. 2 линии были подведены к мельннице брата.Подробностями трагедии не интересовался.
elektron:
Платить они не пробовали за элетроэнергию? Потерял на даче соседа замакима.Оказыается убило током, когда самовольно подключал что то на трансформаторе брата. 2 линии были подведены к мельннице брата.Подробностями трагедии не интересовался.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8441
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:38
Цитата:
После поднятия стабильных цен на бензин, пересел на подаренный (5-ть лет назад) мицубиси.
[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 07:38]
alex_60:
был автомобиль с 12-цилиндровым двигателем
был автомобиль с 12-цилиндровым двигателем
После поднятия стабильных цен на бензин, пересел на подаренный (5-ть лет назад) мицубиси.
[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 07:38]
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:40
Цитата:
Ламборджини стоит у меня в гараже в Бахрейне. 260 л,сил.8 цилиндровый движок, 2 турбокомпрессора.Ты про него все время говоришь?
alex_60:
Ламборджини стоит у меня в гараже в Бахрейне. 260 л,сил.8 цилиндровый движок, 2 турбокомпрессора.Ты про него все время говоришь?
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:45
Цитата:
Опять врешь, Мицубиси АСХ стоит у меня в гараже в Костанае, Гэк 25 возле автовокзала, 7500 баксов, я заплатил 4400 баксов. Аллюр авто так решил
elektron:
Опять врешь, Мицубиси АСХ стоит у меня в гараже в Костанае, Гэк 25 возле автовокзала, 7500 баксов, я заплатил 4400 баксов. Аллюр авто так решил
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:55
Цитата:
Депутатом облмаслихата на форуме пробыл недолго.Но успел стать УП. Еще я был членом ономастической коммисии. Павших борцов заменил на столичного академика. Спасибо вам,за мемуары )))))
alex_60:
Депутатом облмаслихата на форуме пробыл недолго.Но успел стать УП. Еще я был членом ономастической коммисии. Павших борцов заменил на столичного академика. Спасибо вам,за мемуары )))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8441
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:09
Цитата:
А давеча вы писали,что подарили... И кто врёт
[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 09:10]
Доктор СИЗО:
Опять врешь,
Опять врешь,
А давеча вы писали,что подарили... И кто врёт
[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 09:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8441
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:11
Цитата:
И что вы тут делаете?
Доктор СИЗО:
Ламборджини стоит у меня в гараже в Бахрейне. 260 л,сил.8 цилиндровый движок, 2 турбокомпрессора.Ты про него все время говоришь?
Ламборджини стоит у меня в гараже в Бахрейне. 260 л,сил.8 цилиндровый движок, 2 турбокомпрессора.Ты про него все время говоришь?
И что вы тут делаете?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 564
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 14:33
Треплется как старые штаны на заборе
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 58
|Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов, Доктор СИЗО, elektron
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать