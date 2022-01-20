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≡ Памятники нужны со сменными головами
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43371
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 00:02
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Январские события, потрясшие страну, которая 30 лет гордилась не только обретенной независимостью, но стабильностью и спокойствием, окончательно завершили время правления Первого Президента. Именно так, с двух больших букв, в РК принято было именовать Нурсултана Назарбаева. А потом на землю рухнул памятник Елбасы (еще одна заглавная буква), и люди в разных городах закричали на митингах «Шал, кет!», понятное без перевода. Отец нации и пожизненный глава Совета безопасности был молниеносно смещен с этого поста и неделю безмолвствовал. По всему, и для него, и для народа Казахстана пришло время «собирать камни». Эксперты «НГ» о том, как казахстанцам поступать с наследием Нурсултана Назарбаева.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4753
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 11:57
#30
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Цитата:
saba:

За что сносить памятники Муссолини. Он дал работу миллионам итальянцев. И в политике всегда лидировал. На все парады приглашался во времена Союза. Фиат подарил нам.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8441
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 12:03
#31
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Он дал работу миллионам итальянцев. И в политике всегда лидировал. На все парады приглашался во времена Союза. Фиат подарил нам.

Он если что умер ещё в 1945-ом. Про какие парады и Фиаты речь? стесняюсь спросить. :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
564
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 12:08
#32
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Цитата:
elektron:
стесняюсь спросить

Совсем потерялся во времени)))
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4753
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 12:23
#33
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Цитата:
elektron:

Стоял дуче у Мавзолея в качестве почетного гостя в 30 годах. Не знали? Крепко мы с ними всегда дружили! Диктатор диктатору глаз не выклюет! 8-) :-o :-P
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8441
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 13:39
#34
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Стоял дуче у Мавзолея в качестве почетного гостя в 30 годах. Не знали?

не не знал, 69 лет назад 1953-ий год был, не не знали :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
564
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 13:53
#35
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Стоял дуче у Мавзолея в качестве почетного гостя в 30 годах. Не знали? Крепко мы с ними всегда дружили!

Откуда информация? Приснилось?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4753
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 13:56
#36
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Цитата:
elektron:

Старую кинохронику смотришь, Чемберлена от Маодзедуна отличаешь? Дуче от вашего Гитлера отличаешь?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
564
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 14:04
#37
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Капусточка конечно дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8441
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 14:14
#38
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Старую кинохронику смотришь, Чемберлена от Маодзедуна отличаешь? Дуче от вашего Гитлера отличаешь?

я то да, а вы?Цитата:
Доктор СИЗО:
Стоял дуче у Мавзолея в качестве почетного гостя в 30 годах.

Это как? Если вас тогда не было! :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4753
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 22.01.22 - 14:28
#39
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Цитата:
elektron:

Поставил запретитель твоих фаилов на мой компьютер. Не трудись писать. Сероволков, 111й, не наш земляк, алекс и ссср с утра у меня в блокаде. Не ... им там здесь делать! 8-) :oops: :-x
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