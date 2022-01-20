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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 351 из 351«1...349350351
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1328
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.01.22 - 11:06
#3501
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Когда последует наказание Доктора?
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1328
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.01.22 - 11:07
#3502
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Всё-таки существуют некоторые Неприкасаемые...Жду сказочных историй о количестве неудалённых постов.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
353
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.01.22 - 11:13
#3503
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Всё-таки существуют некоторые Неприкасаемые...Жду сказочных историй о количестве неудалённых постов.


История совершенно прозаическая. Утром человек, который этим занимается был занят другой неотложной работой. Только что всех, кому следовало изменить группу, перевели.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1328
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.01.22 - 11:23
#3504
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1328
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.01.22 - 23:04
#3505
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14837
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.01.22 - 12:41
#3506
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Уважаемая редакция! В статье Радостная новость для костанайцев некий Бакчан Кусаинов приписывает себе некое изобретение, при этом ни патента, ни сути новизны "изобретения" не приводит. При этом ссылается на строительство новой подстанции, якобы по его предложению. Но лично у меня это "изобретение" вызывает сомнения и вижу присвоение чужих заслуг. Можно ли в этом разобраться? Если человек просто не умеет объяснить, но это правда - честь ему и хвала. Но если человек называет себя изобретателем, при этом называет конкретный строящийся объект, якобы по его изобретению, говорит что получил премию от акимата, но не имеет к этому отношение - это недостоверная информация и присвоение авторства.
А слова о том что он получил государственную премию - вообще должны быть проверены прокуратурой.

Между тем, по данным сайта РГП "Госэкспертиза", генпроектировщиком рабочего проекта "Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Батыс" в городе Костанае" является ТОО "Павлодарэнергопроект". Может быть они знают какое изобретение было применено на этом объекте? Если такового не было - считаю что статью нужно удалить, как вводящую в заблуждение и не соответствующую действительности.
Заказчиком проекта является Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

[Исправлено: Victor Yang, 22.01.2022 - 12:54]

[Исправлено: Victor Yang, 22.01.2022 - 13:00]

[Исправлено: Victor Yang, 22.01.2022 - 13:14]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8441
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.01.22 - 12:46
#3507
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Цитата:
Victor Yang:

Виктор, неожиданно. Но приветствую. Есть проект, он должен быть. ;-) Должно быть и упоминание Бакчана, как Со Конструктора. :lol:
Пс: предлагаю так же провести журналистское расследование. Где патент, о котором было заявлено, где снижение тарифов (оппонент в комментариях утверждает :lol:) и главное где реконструкция энергосистемы? Хотя для здравомыслящего человека это и так понятно, что это не возможно. Как минимум не без дополнительных инвестиций. Тоесть, то чем чел тут кижится, не что иное, как очковтирательство, причём ещё и деньги от государства получил.

[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 07:56]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4753
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.01.22 - 13:19
#3508
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Цитата:
Victor Yang:

Просто не твой уровень понимания, понимаешь ты это? Где написано, что я участник проекта? Сам с нетерпением жду какие трансформаторы будут установлены на Батысе? Такой информации они не выдают никому! Расскажи о себе, кем работаешь? Помог тебе переезд? Одно дело когда покидает Родину простой водила? А тут другой случай!!! Мало получал в акимате,?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14837
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.01.22 - 14:03
#3509
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Просто

Просто нет ни аргументов, ни других подтверждений. Если то письмо в акимат и является "рац.предложением" - это не так. Сначала была "передача по ЦТ", а потом уже появились "14 лет исследований" и "патент". Вот и хотелось бы видеть хоть какой-то документ. Может быть патент, может быть благодарственное письмо из министерства (премии не выдаются без какого-либо письма).
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
874
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.01.22 - 14:35
#3510
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Цитата:
Victor Yang:
Можно ли в этом разобраться?

Достоверность фактов, которые сообщаются в рубрике Народные новости, это ответственность автора новости. Конкретно про Багыс мы, конечно, писать еще будем. Но доказывать свою правоту должен сам автор.
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