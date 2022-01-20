Уважаемая редакция! В статье Радостная новость для костанайцев некий Бакчан Кусаинов приписывает себе некое изобретение, при этом ни патента, ни сути новизны "изобретения" не приводит. При этом ссылается на строительство новой подстанции, якобы по его предложению. Но лично у меня это "изобретение" вызывает сомнения и вижу присвоение чужих заслуг. Можно ли в этом разобраться? Если человек просто не умеет объяснить, но это правда - честь ему и хвала. Но если человек называет себя изобретателем, при этом называет конкретный строящийся объект, якобы по его изобретению, говорит что получил премию от акимата, но не имеет к этому отношение - это недостоверная информация и присвоение авторства. А слова о том что он получил государственную премию - вообще должны быть проверены прокуратурой.
Между тем, по данным сайта РГП "Госэкспертиза", генпроектировщиком рабочего проекта "Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Батыс" в городе Костанае" является ТОО "Павлодарэнергопроект". Может быть они знают какое изобретение было применено на этом объекте? Если такового не было - считаю что статью нужно удалить, как вводящую в заблуждение и не соответствующую действительности. Заказчиком проекта является Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"
Виктор, неожиданно. Но приветствую. Есть проект, он должен быть. Должно быть и упоминание Бакчана, как Со Конструктора. Пс: предлагаю так же провести журналистское расследование. Где патент, о котором было заявлено, где снижение тарифов (оппонент в комментариях утверждает ) и главное где реконструкция энергосистемы? Хотя для здравомыслящего человека это и так понятно, что это не возможно. Как минимум не без дополнительных инвестиций. Тоесть, то чем чел тут кижится, не что иное, как очковтирательство, причём ещё и деньги от государства получил.
Просто не твой уровень понимания, понимаешь ты это? Где написано, что я участник проекта? Сам с нетерпением жду какие трансформаторы будут установлены на Батысе? Такой информации они не выдают никому! Расскажи о себе, кем работаешь? Помог тебе переезд? Одно дело когда покидает Родину простой водила? А тут другой случай!!! Мало получал в акимате,?
Просто нет ни аргументов, ни других подтверждений. Если то письмо в акимат и является "рац.предложением" - это не так. Сначала была "передача по ЦТ", а потом уже появились "14 лет исследований" и "патент". Вот и хотелось бы видеть хоть какой-то документ. Может быть патент, может быть благодарственное письмо из министерства (премии не выдаются без какого-либо письма).
Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать