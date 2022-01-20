Отправлено: - 12:27

В казахстане в 70-ых было установлено новейшее оборудование. Даже в России такого не было. От РЗ до самой конструкции подстанций с новыми требованиями ПТБ и ПТЭ. На них и работает сегодня вся энергосистема. Тогда как в той же России до сих пор стоят 40-ых и 50-ых годов подстанции, где по сегодняшним ПТБ не соблюдаются расстояния для персонала ими же(ПТБ)прописанные. Но главное вы получили, как партиец своё вознаграждение.