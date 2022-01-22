Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поживем - увидим

Отправлено: - 12:32

Считаю, депутаты и Акимы не имеют морального права оставаться на своих должностях, так они не избраны волей народа, а назначены. Следуя этой логике, надо назначить новые выборы, однако в стране нет денег на это и возможно оставят всё как есть. Тогда эти люди должны добровольно отказаться от всех привилегии и урезать на половину свои оклады, учитывая что их вина косвенно имеется что страна оказалось в таком застое...