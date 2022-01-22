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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Поживем - увидим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43369
Аркадий ДЕНИСОВ: Поживем - увидим
Отправлено: 22.01.22 - 10:40
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Первые дни наступившего года потрясли нас до основания и оставили кучу вопросов. Что произошло одновременно почти во всех областях? Кто ими руководил и направлял? Какова роль Елбасы в произошедшем? Ведь никто не поверит, что его устроил показательный нейтралитет в событиях.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
803
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поживем - увидим
Отправлено: 22.01.22 - 10:40
#1
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А я уже слишком взрослый, чтобы в сказки верить. Надо еще 30 лет, чтобы все взращенное "прополоть" и навести порядок
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4747
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поживем - увидим
Отправлено: 22.01.22 - 11:24
#2
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Все не могут получать зарплату токаря 6 разряда, выполняя работы 2 или 3 разряда. Еще один пример. Лежал в кардиологии с пожилым водителем. Он рассказал, почему автопарки города влачат жалкое существование. И никакие акиматовские валидаторы не помогут. Водитель рассказал, что он получает налом за смену 20 тысяч теньге, столько же отдает за использование автобуса, остальные деньги пополняют бюджет ввтопарка.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5032
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Поживем - увидим
Отправлено: 22.01.22 - 12:32
#3
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Считаю, депутаты и Акимы не имеют морального права оставаться на своих должностях, так они не избраны волей народа, а назначены. Следуя этой логике, надо назначить новые выборы, однако в стране нет денег на это и возможно оставят всё как есть. Тогда эти люди должны добровольно отказаться от всех привилегии и урезать на половину свои оклады, учитывая что их вина косвенно имеется что страна оказалось в таком застое...
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