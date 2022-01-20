Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда! Читать новость>>
NG.kz: Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
Ну а тарифы то когда снизили, да и где переустановка трансформаторов? Получается вам выплатили деньги, ничего не изменили в энергоснабжении, то-есть те деньги, что вы получили, оплатили энерго потребители... Вернуть не хотите?
Не пойму одного, зачем вы ломаете головы за министерских чиновников? Еще при Союзе, работая СНС в лаборатории Целиниимэс занимался этой работой. Потом вернулся к данной теме применительно к энергетике Казахстана.Бумаги лежали в министерстве 2,5 года у таких же упертых электронов. Пошел на хитрость, взял их на хитрость. Взял их в соавторы, получилось даже очень здорово. Важен конечный результат.
В казахстане в 70-ых было установлено новейшее оборудование. Даже в России такого не было. От РЗ до самой конструкции подстанций с новыми требованиями ПТБ и ПТЭ. На них и работает сегодня вся энергосистема. Тогда как в той же России до сих пор стоят 40-ых и 50-ых годов подстанции, где по сегодняшним ПТБ не соблюдаются расстояния для персонала ими же(ПТБ)прописанные. Но главное вы получили, как партиец своё вознаграждение.
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