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≡ Радостная новость для костанайцев
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43369
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
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Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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[Исправлено: Rexyn, 22.01.2022 - 11:44]
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8436
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 11:51
#60
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Цитата:
Rexyn:
Исправили

Ну проверять никто не будет же! :lol:

[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 06:54]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8436
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 11:57
#61
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Цитата:
NG.kz:
Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!

Ну а тарифы то когда снизили, да и где переустановка трансформаторов? Получается вам выплатили деньги, ничего не изменили в энергоснабжении, то-есть те деньги, что вы получили, оплатили энерго потребители... Вернуть не хотите? :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4747
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:11
#62
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Цитата:
elektron:

Не пойму одного, зачем вы ломаете головы за министерских чиновников? Еще при Союзе, работая СНС в лаборатории Целиниимэс занимался этой работой. Потом вернулся к данной теме применительно к энергетике Казахстана.Бумаги лежали в министерстве 2,5 года у таких же упертых электронов. Пошел на хитрость, взял их на хитрость. Взял их в соавторы, получилось даже очень здорово. Важен конечный результат.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4747
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:17
#63
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Цитата:
elektron:

Подстанция Батыс идет на смену десятку устаревшх физически и морально подстанций. Штаты сократятся, накрутки на стоимость электроэнергии исчезнут. Это разве плохо?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8436
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:19
#64
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Важен конечный результат.

И какой? То что людям города отключают эл. энергию и зимой и летом? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15435
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:27
#65
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еще у автора этой никчемной заметки
был автомобиль с 12-цилиндровым двигателем, он сам себя назначал депутатом облмаслихата и прочее и прочее. эту заметку надо поместить в раздел-"брехня из пакистана"

[Исправлено: alex_60, 22.01.2022 - 12:42]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8436
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:27
#66
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В казахстане в 70-ых было установлено новейшее оборудование. Даже в России такого не было. От РЗ до самой конструкции подстанций с новыми требованиями ПТБ и ПТЭ. На них и работает сегодня вся энергосистема. Тогда как в той же России до сих пор стоят 40-ых и 50-ых годов подстанции, где по сегодняшним ПТБ не соблюдаются расстояния для персонала ими же(ПТБ)прописанные. Но главное вы получили, как партиец своё вознаграждение. :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4747
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:33
#67
Комментарий проходит проверку.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8436
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:38
#68
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Цитата:
alex_60:
был автомобиль с 12-цилиндровым двигателем

После поднятия стабильных цен на бензин, пересел на подаренный (5-ть лет назад) мицубиси. :lol:

[Исправлено: elektron, 22.01.2022 - 07:38]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4747
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:40
#69
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4747
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 12:45
#70
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Страница 5 из 5«1...345
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