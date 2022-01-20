Отправлено: - 12:03

Доктор СИЗО:

Он дал работу миллионам итальянцев. И в политике всегда лидировал. На все парады приглашался во времена Союза. Фиат подарил нам.

Цитата:Он если что умер ещё в 1945-ом. Про какие парады и Фиаты речь? стесняюсь спросить.