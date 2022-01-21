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≡ Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43369
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 20:35
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Экс-президент Казахстана через четыре частных благотворительных фонда контролирует активы стоимостью не менее восьми миллиардов долларов, утверждается в опубликованном журналистами-расследователями материале.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
259
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 22.01.22 - 11:44
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
всё вернёт народу Казахстана!

:lol: наивный чукотский мальчик ;-) ...однако 8-)

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 22.01.2022 - 11:45]
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8436
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 22.01.22 - 11:46
#16
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Цитата:
Матвей Запупыркин:
наивный чукотский мальчик

В данном случае девочка :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
561
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 22.01.22 - 12:05
#17
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Цитата:
elektron:
девочка

ВЧКушка :lol: :lol:
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