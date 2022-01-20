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≡ Радостная новость для костанайцев
 
 
Страница 4 из 4«1234
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43368
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
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Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4736
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 21:33
#45
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Цитата:
drakon:

Накажи его, если сможешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8273
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 21:54
#46
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Цитата:
elektron:
Там, где дохтер за рацпредложение четыре с половиной долляра получил, радость то какая.

А, радоваться за его получку....
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23936
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 22:14
#47
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Накажи его, если сможешь?

Я уже написал Заявление в Прокуратуру.
И на тебя - тоже... 8-) :-o :oops:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
573
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 23:50
#48
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я доволен вашими ответами, что и требовалось

А и в чем у вас был вопрос, Дохтер? Сможете внятно-членораздельно сформулировать?
Или ''комментарий удален модератором''!?
Цитата:
Доктор СИЗО:
В министерстве не дураки, отличаются от вас умом и разумом.

А вдруг у них мозгов больше? А может и нет...
Цитата:
Доктор СИЗО:
Точно...нам с тобой нужно написать 30 комментариев, ((((

А зачем вам 100 заявленных вами мечт о друзьях?
Ваши друзья, как черная метка. Стал вашим другом и, либо ушел с форума, либо с ПП стал П.
Пользуетесь своими оккультными книгами, профессор Дамблдорф!?
:oops:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4736
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 01:40
#49
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Цитата:
Don Julio:

Мне обьяснили газета,это не специализированный форум. Но многие пропустили мимо ушей, что я получил премию всего 4500 долларов. Остальные 95 процентов общего экономического эффекта 4500$ х 19 = .....$ ушли на снижение тарифа электроэнергии по области.Или удержание его на прежнем уровне. Странно,что никто из форумчан не заметил этого участка статьи! Да и ладно!!!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4736
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 01:42
#50
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Цитата:
drakon:

А я нажал на восклицательный знак напротив твоего ника! 8-) :-o :oops: :-x
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4736
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 01:45
#51
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Цитата:
Don Julio:

Такой строптивой бабули у меня еще не было, умеешь готовить бешьбармак из конины, делать чебуреки? :-) :-( ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4736
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 10:06
#52
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Цитата:
drakon:

Не наговаривай на себя, я проверял твои данные, ты не был на шахтах. Сидельцы так не говорят, они говорят, работал на руднике. У нас не было никаких шахт! 8-) :-o :oops: :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8428
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 10:37
#53
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Цитата:
Доктор СИЗО:
о многие пропустили мимо ушей, что я получил премию всего 4500 долларов.

Дохтер, вы опять насвай принимаете? :lol: - **Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!** Из статьи :lol: Цитата:
Доктор СИЗО:
Остальные 95 процентов общего экономического эффекта 4500$ х 19 = .....$ ушли на снижение тарифа электроэнергии по области

И на сколько тариф снизили? Есть ли об этом мемуары? :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4736
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 10:44
#54
Комментарий проходит проверку.
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