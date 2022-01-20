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Радостная новость для костанайцев
Радостная новость для костанайцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43368
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 21:33
Цитата:
Накажи его, если сможешь?
drakon:
Накажи его, если сможешь?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8273
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 21:54
Цитата:
А, радоваться за его получку....
elektron:
Там, где дохтер за рацпредложение четыре с половиной долляра получил, радость то какая.
Там, где дохтер за рацпредложение четыре с половиной долляра получил, радость то какая.
А, радоваться за его получку....
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23936
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 22:14
Цитата:
Я уже написал Заявление в Прокуратуру.
И на тебя - тоже...
Доктор СИЗО:
Накажи его, если сможешь?
Накажи его, если сможешь?
Я уже написал Заявление в Прокуратуру.
И на тебя - тоже...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 573
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 23:50
Цитата:
А и в чем у вас был вопрос, Дохтер? Сможете внятно-членораздельно сформулировать?
Или ''комментарий удален модератором''!?
Цитата:
А вдруг у них мозгов больше? А может и нет...
Цитата:
А зачем вам 100 заявленных вами мечт о друзьях?
Ваши друзья, как черная метка. Стал вашим другом и, либо ушел с форума, либо с ПП стал П.
Пользуетесь своими оккультными книгами, профессор Дамблдорф!?
Доктор СИЗО:
Я доволен вашими ответами, что и требовалось
Я доволен вашими ответами, что и требовалось
А и в чем у вас был вопрос, Дохтер? Сможете внятно-членораздельно сформулировать?
Или ''комментарий удален модератором''!?
Цитата:
Доктор СИЗО:
В министерстве не дураки, отличаются от вас умом и разумом.
В министерстве не дураки, отличаются от вас умом и разумом.
А вдруг у них мозгов больше? А может и нет...
Цитата:
Доктор СИЗО:
Точно...нам с тобой нужно написать 30 комментариев, ((((
Точно...нам с тобой нужно написать 30 комментариев, ((((
А зачем вам 100 заявленных вами мечт о друзьях?
Ваши друзья, как черная метка. Стал вашим другом и, либо ушел с форума, либо с ПП стал П.
Пользуетесь своими оккультными книгами, профессор Дамблдорф!?
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 01:40
Цитата:
Мне обьяснили газета,это не специализированный форум. Но многие пропустили мимо ушей, что я получил премию всего 4500 долларов. Остальные 95 процентов общего экономического эффекта 4500$ х 19 = .....$ ушли на снижение тарифа электроэнергии по области.Или удержание его на прежнем уровне. Странно,что никто из форумчан не заметил этого участка статьи! Да и ладно!!!
Don Julio:
Мне обьяснили газета,это не специализированный форум. Но многие пропустили мимо ушей, что я получил премию всего 4500 долларов. Остальные 95 процентов общего экономического эффекта 4500$ х 19 = .....$ ушли на снижение тарифа электроэнергии по области.Или удержание его на прежнем уровне. Странно,что никто из форумчан не заметил этого участка статьи! Да и ладно!!!
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 01:42
Цитата:
А я нажал на восклицательный знак напротив твоего ника!
drakon:
А я нажал на восклицательный знак напротив твоего ника!
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 01:45
Цитата:
Такой строптивой бабули у меня еще не было, умеешь готовить бешьбармак из конины, делать чебуреки?
Don Julio:
Такой строптивой бабули у меня еще не было, умеешь готовить бешьбармак из конины, делать чебуреки?
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 10:06
Цитата:
Не наговаривай на себя, я проверял твои данные, ты не был на шахтах. Сидельцы так не говорят, они говорят, работал на руднике. У нас не было никаких шахт!
drakon:
Не наговаривай на себя, я проверял твои данные, ты не был на шахтах. Сидельцы так не говорят, они говорят, работал на руднике. У нас не было никаких шахт!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8428
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 10:37
Цитата:
Дохтер, вы опять насвай принимаете? - **Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!** Из статьи Цитата:
И на сколько тариф снизили? Есть ли об этом мемуары?
Доктор СИЗО:
о многие пропустили мимо ушей, что я получил премию всего 4500 долларов.
о многие пропустили мимо ушей, что я получил премию всего 4500 долларов.
Дохтер, вы опять насвай принимаете? - **Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!** Из статьи Цитата:
Доктор СИЗО:
Остальные 95 процентов общего экономического эффекта 4500$ х 19 = .....$ ушли на снижение тарифа электроэнергии по области
Остальные 95 процентов общего экономического эффекта 4500$ х 19 = .....$ ушли на снижение тарифа электроэнергии по области
И на сколько тариф снизили? Есть ли об этом мемуары?
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 10:44
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