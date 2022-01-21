Re: Иуды нашего времени

Отправлено: - 10:31

Если следовать простейшим математическим правилам, выходит парламент нам совсем не нужен. Как известно минус умноженный на плюс дает ноль. Парламент в свое время единогласно проголосовал за пожизненные гарантии первому президенту, а теперь тот же парламент также единогласно проголосовал за их отмену. Логически мнение депутатов можно не учитывать, т.к от их мнения ничего не зависит, что в принципе и происходит. На месте парламентариев, после такого решения по Назарбаеву я бы подал в отставку, причем всем составом.