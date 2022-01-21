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≡ Иуды нашего времени
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43368
Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 09:12
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Это же надо умудриться за одну жизнь предать двух кумиров Солнцеликого и Луноподобного, Ильича и Абишевича. Все эти бывшие коммунисты и комсомольцы, переметнулись в Нуротановцы, с лёгкостью и с их молчаливого согласия разрешают смешивать с грязью имя своего Лидера, но это не впервой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2418
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 09:12
#1
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Простые члены партий тут не при чём. Их загоняли в массовом порядке.
Самое главное: что бы на сьезде присутствовали: Мади Ахметов, Майя Бекпаева и зам.акимша из Актау.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5031
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 09:38
#2
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От всего происходящего за последние годы, я в лёгком шоке. Неужели нельзя как во всем цивильном мире, чтобы без облизания оставить две партии, пусть нуротан и ещё другую, чтоб была конкуренция. Надоели двойные стандарты, приписка голосов, вседозволенность и скудоумие всех и вся. Почему депутаты одни лизоблюды, голосуют одобрямс, неужели не осталось ни одного нормального среди них...
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
38
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 11:11
#3
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Забыл написать. Надеюсь, что все Нуротановцы вакцинированы от Ковида, по три раза, глядишь и проблема сама собой разрешится.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
814
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 12:00
#4
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Сам виноват,надо было достойно и красиво уйти и сбежать из страны.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
159
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 15:04
#5
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ВО ВСЕМ ТВОРЯЩЕМСЯ ИДИОТИЗМЕ ПУГАЕТ НЕ СТОЛЬКО ФАНТАЗИЯ АРХИТЕКТОРОВ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ, СКОЛЬКО ЭНТУЗИАЗМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4467
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 15:43
#6
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Цитата:
Alehander:

--Идиотизм везде . Вот Миллеру присвоили звание - Герой Труда России .
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
573
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 23:26
#7
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Прос...ти господи, женщины легкого поведения, самые искренние отдавая свои чресла, сообразно в обмен на претендуемые денежные средства.
В отличии от депутатов и прочих членов партии, продавая себя направо-налево, в зависимости от направления коньюнктурного ветра, куда выгоднее.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4736
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 22.01.22 - 09:47
#8
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Думаю никто не откажется от возможности просидеть 4 года в теплом кресле, иногда излагая вслух мысли. Был по службе доверенным лицом одного известного депутата. Он прославился, умело манипулируюя зарплатами и премиями. Когда ему что то не нравилось в отношениях с начальством, он с бригадой просто отказывался от зарплаты. Когда задерживали премию, они начинали бороться за нее.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
233
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 22.01.22 - 10:31
#9
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Если следовать простейшим математическим правилам, выходит парламент нам совсем не нужен. Как известно минус умноженный на плюс дает ноль. Парламент в свое время единогласно проголосовал за пожизненные гарантии первому президенту, а теперь тот же парламент также единогласно проголосовал за их отмену. Логически мнение депутатов можно не учитывать, т.к от их мнения ничего не зависит, что в принципе и происходит. На месте парламентариев, после такого решения по Назарбаеву я бы подал в отставку, причем всем составом.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
233
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 22.01.22 - 10:34
#10
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Предлагаю Нурлыкун переименовать в КасымЖомарткун
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