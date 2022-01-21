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Иуды нашего времени
Иуды нашего времени
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43368
Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 09:12
Это же надо умудриться за одну жизнь предать двух кумиров Солнцеликого и Луноподобного, Ильича и Абишевича. Все эти бывшие коммунисты и комсомольцы, переметнулись в Нуротановцы, с лёгкостью и с их молчаливого согласия разрешают смешивать с грязью имя своего Лидера, но это не впервой.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2418
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 09:12
Простые члены партий тут не при чём. Их загоняли в массовом порядке.
Самое главное: что бы на сьезде присутствовали: Мади Ахметов, Майя Бекпаева и зам.акимша из Актау.
Самое главное: что бы на сьезде присутствовали: Мади Ахметов, Майя Бекпаева и зам.акимша из Актау.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5031
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 09:38
От всего происходящего за последние годы, я в лёгком шоке. Неужели нельзя как во всем цивильном мире, чтобы без облизания оставить две партии, пусть нуротан и ещё другую, чтоб была конкуренция. Надоели двойные стандарты, приписка голосов, вседозволенность и скудоумие всех и вся. Почему депутаты одни лизоблюды, голосуют одобрямс, неужели не осталось ни одного нормального среди них...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 38
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 11:11
Забыл написать. Надеюсь, что все Нуротановцы вакцинированы от Ковида, по три раза, глядишь и проблема сама собой разрешится.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 814
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 12:00
Сам виноват,надо было достойно и красиво уйти и сбежать из страны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 159
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 15:04
ВО ВСЕМ ТВОРЯЩЕМСЯ ИДИОТИЗМЕ ПУГАЕТ НЕ СТОЛЬКО ФАНТАЗИЯ АРХИТЕКТОРОВ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ, СКОЛЬКО ЭНТУЗИАЗМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4467
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 15:43
Цитата:
--Идиотизм везде . Вот Миллеру присвоили звание - Герой Труда России .
Alehander:
--Идиотизм везде . Вот Миллеру присвоили звание - Герой Труда России .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 573
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 21.01.22 - 23:26
Прос...ти господи, женщины легкого поведения, самые искренние отдавая свои чресла, сообразно в обмен на претендуемые денежные средства.
В отличии от депутатов и прочих членов партии, продавая себя направо-налево, в зависимости от направления коньюнктурного ветра, куда выгоднее.
В отличии от депутатов и прочих членов партии, продавая себя направо-налево, в зависимости от направления коньюнктурного ветра, куда выгоднее.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4736
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 22.01.22 - 09:47
Думаю никто не откажется от возможности просидеть 4 года в теплом кресле, иногда излагая вслух мысли. Был по службе доверенным лицом одного известного депутата. Он прославился, умело манипулируюя зарплатами и премиями. Когда ему что то не нравилось в отношениях с начальством, он с бригадой просто отказывался от зарплаты. Когда задерживали премию, они начинали бороться за нее.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 233
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 22.01.22 - 10:31
Если следовать простейшим математическим правилам, выходит парламент нам совсем не нужен. Как известно минус умноженный на плюс дает ноль. Парламент в свое время единогласно проголосовал за пожизненные гарантии первому президенту, а теперь тот же парламент также единогласно проголосовал за их отмену. Логически мнение депутатов можно не учитывать, т.к от их мнения ничего не зависит, что в принципе и происходит. На месте парламентариев, после такого решения по Назарбаеву я бы подал в отставку, причем всем составом.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 233
Re: Иуды нашего времени
Отправлено: 22.01.22 - 10:34
Предлагаю Нурлыкун переименовать в КасымЖомарткун
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