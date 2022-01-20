Отправлено: - 23:50

Доктор СИЗО:

Я доволен вашими ответами, что и требовалось

Доктор СИЗО:

В министерстве не дураки, отличаются от вас умом и разумом.

Доктор СИЗО:

Точно...нам с тобой нужно написать 30 комментариев, ((((

Цитата:А и в чем у вас был вопрос, Дохтер? Сможете внятно-членораздельно сформулировать?Или ''комментарий удален модератором''!?Цитата:А вдруг у них мозгов больше? А может и нет...Цитата:А зачем вам 100 заявленных вами мечт о друзьях?Ваши друзья, как черная метка. Стал вашим другом и, либо ушел с форума, либо с ПП стал П.Пользуетесь своими оккультными книгами, профессор Дамблдорф!?