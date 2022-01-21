Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 20:35
Экс-президент Казахстана через четыре частных благотворительных фонда контролирует активы стоимостью не менее восьми миллиардов долларов, утверждается в опубликованном журналистами-расследователями материале. Читать новость
//Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев через сеть подотчетных ему фондов контролирует солидные активы, включая банки, отели, телеканалы, торговые центры и многое другое, говорится в новом расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и изданий Kloop.kg и Vlast.kz. Краткий обзор этих документов подготовило Радио "Азаттык".//
Как это мило, что находятся люди, именуемые народ, которые в наше время лжи и лицемерия, иступленно-искренне верят, что в президенты, акимы и депутаты идут имея неодолимое желание помочь этим людям(народу). И что владельцы заводов-газет-пароходов, чисто по недоразумению получают прибыль и становятся богатыми милиардерами. А так, то они, белые и пушистые. И всякий час думают и радеют об простом народе
Don Julio: Как это мило, что находятся люди, именуемые народ, которые в наше время лжи и лицемерия, иступленно-искренне верят, что в президенты, акимы и депутаты идут имея неодолимое желание помочь этим людям(народу). И что владельцы заводов-газет-пароходов, чисто по недоразумению получают прибыль и становятся богатыми милиардерами. А так, то они, белые и пушистые. И всякий час думают и радеют об простом народе
Ты не верь, я не верю, он не верит.. нас много.. а что толку? Как быстро можешь свалить со страны? Как быстро можешь дозвониться генерал-лейтенанту КНБ со своей проблемой? Как быстро найдешь объяснение создавшейся ситуации, когда рушится все, что приносит тебе доход? А они могут.. Могут.. все есть, за все заплачено.. упюровень, епта...
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