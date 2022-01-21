Отправлено: - 20:50

Маркс:

фотографии из Тюмени, так мы по сравнению с ними в пещерном веке обитаем,

Цитата:Можно узнать, что это за фотография и что она иллюстрирует? Вроде по оценкам международных экспертов в сфере именно цифровизации: Казахстан лидирует в этой области, именно среди стран СНГ.Многие свои производственные вопросы: заявки в гос.органы, их ответы; банковские процедуры, переводы, перечисления; заявка на субсидии, их получение; оферта между хоз. субьектами; - всё это я делаю удалённо и с помощью ЭЦП, не выходя из дома.