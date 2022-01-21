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≡ Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43367
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 20:35
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Экс-президент Казахстана через четыре частных благотворительных фонда контролирует активы стоимостью не менее восьми миллиардов долларов, утверждается в опубликованном журналистами-расследователями материале.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8268
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 20:35
#1
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Назарбаев станет почетным пожизненным депутатом..
За такие то деньги..
А может где акимом назначат..

[Исправлено: 111, 21.01.2022 - 20:36]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8427
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 20:38
#2
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//Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев через сеть подотчетных ему фондов контролирует солидные активы, включая банки, отели, телеканалы, торговые центры и многое другое, говорится в новом расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и изданий Kloop.kg и Vlast.kz. Краткий обзор этих документов подготовило Радио "Азаттык".//

Ну куда только антикор смотрел :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23936
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 20:48
#3
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Цитата:

Назарбаев через сеть подотчетных ему фондов контролирует солидные активы, включая отели

Что, смотрит, чтобы бельё вовремя,
в отелях - меняли?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15434
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 21:07
#4
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удивительное рядом прям.
он страну целую контролировал,
а тут какие фонды.
привязались к Елбасы.
как не стыдно.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1199
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 21:32
#5
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Макарошки то неплохие. Жаль, если канут в лету.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1199
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 21:39
#6
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Я все думал, когда теньга рухнет после протестов, как предсказывали различные экономисты. А она особо не падает. Значит верной дорогой идём товагрищи.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
572
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 23:06
#7
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Как это мило, что находятся люди, именуемые народ, которые в наше время лжи и лицемерия, иступленно-искренне верят, что в президенты, акимы и депутаты идут имея неодолимое желание помочь этим людям(народу).
И что владельцы заводов-газет-пароходов, чисто по недоразумению получают прибыль и становятся богатыми милиардерами. А так, то они, белые и пушистые.
И всякий час думают и радеют об простом народе
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
111
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 23:11
#8
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"Назарбаев станет почетным пожизненным депутатом..За такие то деньги..А может где акимом назначат.."... конечно назначат.. акимом Цюриха.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
111
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 23:20
#9
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Антикор правильно смотрел - в сторону от НАН
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
111
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 23:26
#10
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Цитата:
Don Julio:
Как это мило, что находятся люди, именуемые народ, которые в наше время лжи и лицемерия, иступленно-искренне верят, что в президенты, акимы и депутаты идут имея неодолимое желание помочь этим людям(народу). И что владельцы заводов-газет-пароходов, чисто по недоразумению получают прибыль и становятся богатыми милиардерами. А так, то они, белые и пушистые. И всякий час думают и радеют об простом народе

Ты не верь, я не верю, он не верит.. нас много.. а что толку? Как быстро можешь свалить со страны? Как быстро можешь дозвониться генерал-лейтенанту КНБ со своей проблемой? Как быстро найдешь объяснение создавшейся ситуации, когда рушится все, что приносит тебе доход? А они могут.. Могут.. все есть, за все заплачено.. упюровень, епта...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15076
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 23:27
#11
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Цитата:
olegggon:
Я все думал, когда теньга рухнет после протестов

Она уже рухнула, интервенции держат
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
111
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 23:29
#12
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Цитата:
olegggon:
Я все думал, когда теньга рухнет после протестов, как предсказывали различные экономисты. А она особо не падает. Значит верной дорогой идём товагрищи.

Не называй ее так.. KZT нынче это Kasym Zhomart Tokaev...)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
572
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 23:39
#13
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:
А они могут.. Могут.. все есть, за все заплачено.. упюровень, епта...

О!
Да вы не безнадежно потеряны!
Есть понимание в бестолковке.
Искренне рад за вас!
Епта!
:-o
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