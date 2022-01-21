Отправлено: - 23:26

Don Julio:

Как это мило, что находятся люди, именуемые народ, которые в наше время лжи и лицемерия, иступленно-искренне верят, что в президенты, акимы и депутаты идут имея неодолимое желание помочь этим людям(народу). И что владельцы заводов-газет-пароходов, чисто по недоразумению получают прибыль и становятся богатыми милиардерами. А так, то они, белые и пушистые. И всякий час думают и радеют об простом народе

Цитата:Ты не верь, я не верю, он не верит.. нас много.. а что толку? Как быстро можешь свалить со страны? Как быстро можешь дозвониться генерал-лейтенанту КНБ со своей проблемой? Как быстро найдешь объяснение создавшейся ситуации, когда рушится все, что приносит тебе доход? А они могут.. Могут.. все есть, за все заплачено.. упюровень, епта...