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"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
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