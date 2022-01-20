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Радостная новость для костанайцев
Радостная новость для костанайцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43367
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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Читать новость
Re: Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 09:01
Цитата:
О, уже и патент появился! Так может нас с ним ознакомить?
Доктор СИЗО:
Идея запантетована в Казахстане.
Идея запантетована в Казахстане.
О, уже и патент появился! Так может нас с ним ознакомить?
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 10:40
Цитата:
Тебе то зачем ю.....й?
Victor Yang:
Тебе то зачем ю.....й?
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 11:29
Цитата:
теплится надежда что ты более адекватен чем кажешься.
Доктор СИЗО:
Тебе то зачем
Тебе то зачем
теплится надежда что ты более адекватен чем кажешься.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15057
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 11:32
Цитата:
Надзиратель со скуки пересмотрел канал дискавери, решил что пора стать инженером-энергетиком) главное поддакивайте, а то с дуру в политику полезет
Victor Yang:
теплится надежда что ты более адекватен чем кажешься.
теплится надежда что ты более адекватен чем кажешься.
Надзиратель со скуки пересмотрел канал дискавери, решил что пора стать инженером-энергетиком) главное поддакивайте, а то с дуру в политику полезет
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 11:41
Цитата:
Ну а вдруг все-таки что-то есть? Изобретения, кстати, не всегда экономически обоснованы - там больше техническая часть. Ну конструктором он работал, а это требует какой-то логики. И тут несколько вариантов - либо не может объяснить, либо маразм уже, либо глупость, либо троллит.
maxsaf:
Надзиратель со скуки пересмотрел канал дискавери, решил что пора стать инженером-энергетиком) г
Надзиратель со скуки пересмотрел канал дискавери, решил что пора стать инженером-энергетиком) г
Ну а вдруг все-таки что-то есть? Изобретения, кстати, не всегда экономически обоснованы - там больше техническая часть. Ну конструктором он работал, а это требует какой-то логики. И тут несколько вариантов - либо не может объяснить, либо маразм уже, либо глупость, либо троллит.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 555
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 12:22
Цитата:
Теперь он работает шаманом в подъезде вдовушек)
Victor Yang:
Ну конструктором он работал, а это требует какой-то логики
Ну конструктором он работал, а это требует какой-то логики
Теперь он работает шаманом в подъезде вдовушек)
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 14:40
Я доволен вашими ответами, что и требовалось
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 14:42
В министерстве не дураки, отличаются от вас умом и разумом.
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 17:03
Цитата:
Все стадии внедрения любого изобретения делятся на 3 обязательного этапа. 1 да не может такого быть, это же глупость какая то и чушь несусветная! 2 тут что то есть толковое! З откуда ты взял, что тобой это изобретено? Да все знали об этом и раньше! Верни деньги, как честный человек!
maxsaf:
Все стадии внедрения любого изобретения делятся на 3 обязательного этапа. 1 да не может такого быть, это же глупость какая то и чушь несусветная! 2 тут что то есть толковое! З откуда ты взял, что тобой это изобретено? Да все знали об этом и раньше! Верни деньги, как честный человек!
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 18:39
Цитата:
Я публичный человек, и этим горжусь! Зато для тебя написать о себе пару строк смерти подобно! Почему Абайка 95 должен писать все это за вас?
гражданин СССР:
Я публичный человек, и этим горжусь! Зато для тебя написать о себе пару строк смерти подобно! Почему Абайка 95 должен писать все это за вас?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23935
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 19:58
Цитата:
Он, абайка, занимается разглашеним,
личных данных. Это наказуемое деяние.
И ты тут всем рассказал, как я
отбывал срок в шахтах...
Доктор СИЗО:
Почему Абайка 95 должен писать все это за вас?
Почему Абайка 95 должен писать все это за вас?
Он, абайка, занимается разглашеним,
личных данных. Это наказуемое деяние.
И ты тут всем рассказал, как я
отбывал срок в шахтах...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8248
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 20:37
Хорошо, радоваться то где начинать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8423
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 20:47
Цитата:
Ну как где? Там, где дохтер за рацпредложение четыре с половиной долляра получил, радость то какая.
111:
Хорошо, радоваться то где начинать?
Хорошо, радоваться то где начинать?
Ну как где? Там, где дохтер за рацпредложение четыре с половиной долляра получил, радость то какая.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15428
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 21:04
Цитата:
его обманули. ему дали 4,5 монгольских доллара.
правда их выпускали в 21-25 году прошлого века в Богдо-ханской империи, но это неважно.
хорошо хоть живой остался.
elektron:
четыре с половиной долляра
четыре с половиной долляра
его обманули. ему дали 4,5 монгольских доллара.
правда их выпускали в 21-25 году прошлого века в Богдо-ханской империи, но это неважно.
хорошо хоть живой остался.
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