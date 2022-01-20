Отправлено: - 17:03

maxsaf:



Цитата:Все стадии внедрения любого изобретения делятся на 3 обязательного этапа. 1 да не может такого быть, это же глупость какая то и чушь несусветная! 2 тут что то есть толковое! З откуда ты взял, что тобой это изобретено? Да все знали об этом и раньше! Верни деньги, как честный человек!