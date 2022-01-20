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≡ Радостная новость для костанайцев
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43367
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
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Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14835
Re: Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 09:01
#30
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Идея запантетована в Казахстане.

О, уже и патент появился! Так может нас с ним ознакомить?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4724
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 10:40
#31
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Цитата:
Victor Yang:

Тебе то зачем ю.....й?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14835
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 11:29
#32
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Тебе то зачем

теплится надежда что ты более адекватен чем кажешься.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15057
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 11:32
#33
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Цитата:
Victor Yang:
теплится надежда что ты более адекватен чем кажешься.

Надзиратель со скуки пересмотрел канал дискавери, решил что пора стать инженером-энергетиком) главное поддакивайте, а то с дуру в политику полезет :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14835
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 11:41
#34
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Цитата:
maxsaf:
Надзиратель со скуки пересмотрел канал дискавери, решил что пора стать инженером-энергетиком) г

Ну а вдруг все-таки что-то есть? Изобретения, кстати, не всегда экономически обоснованы - там больше техническая часть. Ну конструктором он работал, а это требует какой-то логики. И тут несколько вариантов - либо не может объяснить, либо маразм уже, либо глупость, либо троллит.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
555
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 12:22
#35
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Цитата:
Victor Yang:
Ну конструктором он работал, а это требует какой-то логики

Теперь он работает шаманом в подъезде вдовушек)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4724
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 14:40
#36
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Я доволен вашими ответами, что и требовалось
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4724
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 14:42
#37
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В министерстве не дураки, отличаются от вас умом и разумом.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4724
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 17:03
#38
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Цитата:
maxsaf:

Все стадии внедрения любого изобретения делятся на 3 обязательного этапа. 1 да не может такого быть, это же глупость какая то и чушь несусветная! 2 тут что то есть толковое! З откуда ты взял, что тобой это изобретено? Да все знали об этом и раньше! Верни деньги, как честный человек! 8-) :-o :oops: :-P :-x
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4724
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 18:39
#39
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Цитата:
гражданин СССР:

Я публичный человек, и этим горжусь! Зато для тебя написать о себе пару строк смерти подобно! Почему Абайка 95 должен писать все это за вас?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23935
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 19:58
#40
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Почему Абайка 95 должен писать все это за вас?

Он, абайка, занимается разглашеним,
личных данных. Это наказуемое деяние.
И ты тут всем рассказал, как я
отбывал срок в шахтах... :-o 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8248
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 20:37
#41
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Хорошо, радоваться то где начинать?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8423
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 20:47
#42
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Цитата:
111:
Хорошо, радоваться то где начинать?

Ну как где? Там, где дохтер за рацпредложение четыре с половиной долляра получил, радость то какая. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15428
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 21:04
#43
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Цитата:
elektron:
четыре с половиной долляра


его обманули. ему дали 4,5 монгольских доллара.
правда их выпускали в 21-25 году прошлого века в Богдо-ханской империи, но это неважно.
хорошо хоть живой остался.
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