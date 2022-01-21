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≡ Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43367
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 20:35
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Экс-президент Казахстана через четыре частных благотворительных фонда контролирует активы стоимостью не менее восьми миллиардов долларов, утверждается в опубликованном журналистами-расследователями материале.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8248
Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали расследование о «миллиардах Назарбаева»
Отправлено: 21.01.22 - 20:35
#1
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Назарбаев станет почетным пожизненным депутатом..
За такие то деньги..
А может где акимом назначат..

[Исправлено: 111, 21.01.2022 - 20:36]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8423
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 20:38
#2
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//Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев через сеть подотчетных ему фондов контролирует солидные активы, включая банки, отели, телеканалы, торговые центры и многое другое, говорится в новом расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и изданий Kloop.kg и Vlast.kz. Краткий обзор этих документов подготовило Радио "Азаттык".//

Ну куда только антикор смотрел :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23935
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 20:48
#3
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Цитата:

Назарбаев через сеть подотчетных ему фондов контролирует солидные активы, включая отели

Что, смотрит, чтобы бельё вовремя,
в отелях - меняли?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15428
Re: Богатые фонды экс-президента - Журналисты опубликовали...
Отправлено: 21.01.22 - 21:07
#4
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удивительное рядом прям.
он страну целую контролировал,
а тут какие фонды.
привязались к Елбасы.
как не стыдно.
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