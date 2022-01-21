Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Приходится идти на жертвы" - ограничения для караоке-баров прокомментировал зам. руководителя ДСЭК Костанайской области
"Приходится идти на жертвы" - ограничения для караоке-баров прокомментировал зам. руководителя ДСЭК Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Кушмурунец23
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать