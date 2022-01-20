Январские события, потрясшие страну, которая 30 лет гордилась не только обретенной независимостью, но стабильностью и спокойствием, окончательно завершили время правления Первого Президента. Именно так, с двух больших букв, в РК принято было именовать Нурсултана Назарбаева. А потом на землю рухнул памятник Елбасы (еще одна заглавная буква), и люди в разных городах закричали на митингах «Шал, кет!», понятное без перевода. Отец нации и пожизненный глава Совета безопасности был молниеносно смещен с этого поста и неделю безмолвствовал. По всему, и для него, и для народа Казахстана пришло время «собирать камни». Эксперты «НГ» о том, как казахстанцам поступать с наследием Нурсултана Назарбаева. Читать статью
Такая же борьба была и с пьянством в 1985 году, горбачёвская антиалкогольная компания: её , пьянство, невозможно было победить, и тогда местные партийные председатели общества "Борьбы за трезвость" возглавили её, под лозунгом: "...беспартийным меньше достанется..."
Доктор СИЗО: Его жизненый путь, сероволкова, описал в комментарии наш правдоруб Абайка 95. Почитайте!
Я догадываюсь зачем предателей Родины писать на форумах нанимают на сайте так скажем мужчин лёгкого поведения. (Другую категорию оголтелых шовинистов-нациков видно сразу, они пышут огненной злобой ослепленные и таких не нанимают, так как оголтелые не управляемые и сильно одноразово получается их нанимать)
Так что нанимают именно первых, и от отвращения сами наниматели им дают номерочек, чтоб даже упоминанием имени нанятого не мараться.
Ну вы должны знать как эта категория называется и в каких отдельных камерах СИЗО её содержат и насколько они визгливые и лживые.
Но чтоб у этой категории петушков-врунишек был пенсионер-прислуга и помогайка, это ну дедушка доктор совсем зашквар! Неприлично это дедушка доктор!
Я буду ржать с вас как конь чингисхана при виде деда бьющего поклоны перед прыщавым манерным типа воином на осле.
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