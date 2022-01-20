Отправлено: - 17:57

Доктор СИЗО: Его жизненый путь, сероволкова, описал в комментарии наш правдоруб Абайка 95. Почитайте!

[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 15:06]

Цитата:Я догадываюсь зачем предателей Родины писать на форумах нанимают на сайте так скажем мужчин лёгкого поведения.(Другую категорию оголтелых шовинистов-нациков видно сразу, они пышут огненной злобой ослепленные и таких не нанимают, так как оголтелые не управляемые и сильно одноразово получается их нанимать)Так что нанимают именно первых, и от отвращения сами наниматели им дают номерочек, чтоб даже упоминанием имени нанятого не мараться.Ну вы должны знать как эта категория называется и в каких отдельных камерах СИЗО её содержат и насколько они визгливые и лживые.Но чтоб у этой категории петушков-врунишек был пенсионер-прислуга и помогайка, это ну дедушка доктор совсем зашквар!Неприлично это дедушка доктор!Я буду ржать с вас как конь чингисхана при виде деда препадающего перед прыщавым манерным типа воином на осле.