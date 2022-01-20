Прогноз на 5 дней
ясно-21°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • штиль
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Памятники нужны со сменными головами
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43364
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 00:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Январские события, потрясшие страну, которая 30 лет гордилась не только обретенной независимостью, но стабильностью и спокойствием, окончательно завершили время правления Первого Президента. Именно так, с двух больших букв, в РК принято было именовать Нурсултана Назарбаева. А потом на землю рухнул памятник Елбасы (еще одна заглавная буква), и люди в разных городах закричали на митингах «Шал, кет!», понятное без перевода. Отец нации и пожизненный глава Совета безопасности был молниеносно смещен с этого поста и неделю безмолвствовал. По всему, и для него, и для народа Казахстана пришло время «собирать камни». Эксперты «НГ» о том, как казахстанцам поступать с наследием Нурсултана Назарбаева.
Читать статью

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1253
Re: Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 10:27
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё-таки название столицы вернули бы назад. Астана - хорошее название было. Ёмко, коротко, звучит, читается и пишется даже на новоказе без проблем в отличии от Nur-Sultan (или Nür-Sültan надо?).

Да и столько уже миллиардов вложили в "продвижение бренда «Астана» на мировой арене" (велокоманда, разнообразные форумы, ЭКСПО и пр) - насколько глупо было взять и разом перечеркнуть всё это.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4723
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 10:34
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Умиляйтесь карикатурами этого
перевертыша? Он и вас увековечит, зацепите его. Его жизненый путь, сероволкова, описал в комментарии наш правдоруб Абайка 95. Почитайте!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 20.01.2022 - 10:36]
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5031
Re: Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 11:13
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл Посетить вебсайт
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4723
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 11:18
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1328
Re: Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 11:19
#19
Комментарий удален модератором.
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
38
Re: Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 11:36
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сущность общества, комментарии по существу вопроса - пять, обливание друга грязью - сто.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15056
Re: Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 11:40
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Сущность общества, комментарии по существу вопроса - пять, обливание друга грязью - сто.

А где ваш комментарий по теме? ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2412
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 12:20
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
недостатки плановой экономики. :lol:


Единственный ваш комментарии, который прочитал до конца: всё верно , как говориться не в бровь, а в глаз!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2412
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 12:29
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Такая была борьба


Такая же борьба была и с пьянством в 1985 году, горбачёвская антиалкогольная компания: её , пьянство, невозможно было победить, и тогда местные партийные председатели общества "Борьбы за трезвость" возглавили её, под лозунгом: "...беспартийным меньше достанется..."
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4723
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 13:18
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Поехал в то время в Литву. А там алкоголя море разливанное.Талонов никаких. Политику двойных
стандартов проводили коммуняки?
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4723
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 20.01.22 - 16:11
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Выборный, зайди с другой стороны, зацепи его как следует,прямо за кишки!Две недели будешь телезвездой! Все вспомнит про тебя, ничего не забудет! 8-) :-o :-P :-x
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12014
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 21.01.22 - 17:57
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО: Его жизненый путь, сероволкова, описал в комментарии наш правдоруб Абайка 95. Почитайте!


Я догадываюсь зачем предателей Родины писать на форумах нанимают на сайте так скажем мужчин лёгкого поведения.
(Другую категорию оголтелых шовинистов-нациков видно сразу, они пышут огненной злобой ослепленные и таких не нанимают, так как оголтелые не управляемые и сильно одноразово получается их нанимать)

Так что нанимают именно первых, и от отвращения сами наниматели им дают номерочек, чтоб даже упоминанием имени нанятого не мараться.

Ну вы должны знать как эта категория называется и в каких отдельных камерах СИЗО её содержат и насколько они визгливые и лживые.

Но чтоб у этой категории петушков-врунишек был пенсионер-прислуга и помогайка, это ну дедушка доктор совсем зашквар!
Неприлично это дедушка доктор!

:lol: :lol: :lol: :lol:

Я буду ржать с вас как конь чингисхана при виде деда препадающего перед прыщавым манерным типа воином на осле.
:lol:




[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 15:06]
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12014
Памятники нужны со сменными головами
Отправлено: 21.01.22 - 18:10
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это ни странно, но не только памятники оказались нужны со сменными головами, но даже нурлыкуны.

Смена голов позволит быстро переобуться и начать новую пестню о самом главном. :lol:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS