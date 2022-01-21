Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43364
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:27
16 января 2022 года в соцсетях появилось сообщение о том, что в населенных пунктах Казахстана снимают таблички с объектов, носящих имя Назарбаева. Я не знаю, фейк это или правда, но однозначно так делать надо.
Читать новость
Читать новость
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:27
Акимы Областей, могут и 100%,
зарплаты - отдать. Много же -
наворовали...
зарплаты - отдать. Много же -
наворовали...
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:28
Ну зачем работяг и учителей трогать, они люди подневольные, что укажут то и сделают. Я бы с депутатов начал. Сначало с того молодого, что надрывно призывал и заведующей садика про погоду что-то брякнула
Их то никто силой не напрягал, это их душевное раболепие и подхализм, к позорному столбу и высечь прилюдно...
Их то никто силой не напрягал, это их душевное раболепие и подхализм, к позорному столбу и высечь прилюдно...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 527
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:33
А и правда, интересно теперь как запоют ономасты при "новом курсе" Токаева.
Вообще мое предложение правительству: расходы на переименования нас. пунктов, улиц и т.п. возложить на инициаторов, чтобы из бюджета ни копейки - пусть бегают, ищут спонсоров или свои деньги вкладывают. Тогда и посмотрим, насколько переименования злободневны а ономасты искренни в своих порывах...
Вообще мое предложение правительству: расходы на переименования нас. пунктов, улиц и т.п. возложить на инициаторов, чтобы из бюджета ни копейки - пусть бегают, ищут спонсоров или свои деньги вкладывают. Тогда и посмотрим, насколько переименования злободневны а ономасты искренни в своих порывах...
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 146
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:37
Что все прицепились к этим табличкам, как будто не понятно, что за табличками последует ещё что-нибудь и наступит хаос. У нас что улиц мало? Всем хватит. И что вы требуете от Назарбаева? Он просто пенсионер, ему отдых нужен, а не лазить по броневикам.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 220
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:46
а его никто на броневики не толкает. Пусть отдаст капиталы, которые нажиты за счет государства. А потом пусть спокойно получает свою пенсию и ловит рыбку.
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:47
Вообще по совести сказать, одним из первых указов новоиспечённого президента Токаева и в свое время Путина, было о присвоение бывшим своим боссам наград, а наш далеко зашёл взял и переименовал город. Этот момент в будущем сыграет злую шутку, учитывая что народы увидели хороший пример в свете последних событий...
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:52
Цитата:
У нас в магазинах, появились семена.
Могу - выслать. Ему какие?
Цветы, овощи? Могу и стеклотару,
для засолки огурцов - прислать...
[Исправлено: drakon, 21.01.2022 - 16:53]
рихард:
А потом пусть спокойно получает свою пенсию и ловит рыбку.
А потом пусть спокойно получает свою пенсию и ловит рыбку.
У нас в магазинах, появились семена.
Могу - выслать. Ему какие?
Цветы, овощи? Могу и стеклотару,
для засолки огурцов - прислать...
[Исправлено: drakon, 21.01.2022 - 16:53]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 814
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:53
Цитата:
Да,помню это позорище. Вроде из деревни какой-то она была,Качар что-ли. Наверно сейчас уже укатила в РФ и там смывает с себя это унижение.
сайлау курманов:
и заведующей садика про погоду что-то брякнула
и заведующей садика про погоду что-то брякнула
Да,помню это позорище. Вроде из деревни какой-то она была,Качар что-ли. Наверно сейчас уже укатила в РФ и там смывает с себя это унижение.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15424
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 17:09
Цитата:
напомните, каких наград и каким
боссам он вручил и присвоил?
сайлау курманов:
в свое время Путина, было о присвоение бывшим своим боссам наград,
в свое время Путина, было о присвоение бывшим своим боссам наград,
напомните, каких наград и каким
боссам он вручил и присвоил?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4723
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 17:29
Комментарий проходит проверку.
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 17:39
Орден получил и звание героя , сам видел как цеплял новый старому, даже обнимались, поройтесь в соцетях
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15424
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 17:54
Цитата:
Владимир Путин объявил о награждении Бориса Ельцина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. и было это через полтора года после его ухода.
по случаю дня России 12 июня 2001 года, вместе с другими награжденными по случаю праздника.
[Исправлено: alex_60, 21.01.2022 - 17:58]
сайлау курманов:
Орден получил и звание героя , сам видел как цеплял новый старому, даже обнимались,
Орден получил и звание героя , сам видел как цеплял новый старому, даже обнимались,
Владимир Путин объявил о награждении Бориса Ельцина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. и было это через полтора года после его ухода.
по случаю дня России 12 июня 2001 года, вместе с другими награжденными по случаю праздника.
[Исправлено: alex_60, 21.01.2022 - 17:58]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: Серый волк
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать