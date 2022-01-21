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≡ Николай ВОРОНИН: За чей счет?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43364
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:27
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16 января 2022 года в соцсетях появилось сообщение о том, что в населенных пунктах Казахстана снимают таблички с объектов, носящих имя Назарбаева. Я не знаю, фейк это или правда, но однозначно так делать надо.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23931
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:27
#1
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Акимы Областей, могут и 100%,
зарплаты - отдать. Много же -
наворовали... 8-) :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5031
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:28
#2
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Ну зачем работяг и учителей трогать, они люди подневольные, что укажут то и сделают. Я бы с депутатов начал. Сначало с того молодого, что надрывно призывал и заведующей садика про погоду что-то брякнула
Их то никто силой не напрягал, это их душевное раболепие и подхализм, к позорному столбу и высечь прилюдно...
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
527
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:33
#3
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А и правда, интересно теперь как запоют ономасты при "новом курсе" Токаева.

Вообще мое предложение правительству: расходы на переименования нас. пунктов, улиц и т.п. возложить на инициаторов, чтобы из бюджета ни копейки - пусть бегают, ищут спонсоров или свои деньги вкладывают. Тогда и посмотрим, насколько переименования злободневны а ономасты искренни в своих порывах...
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
146
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:37
#4
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Что все прицепились к этим табличкам, как будто не понятно, что за табличками последует ещё что-нибудь и наступит хаос. У нас что улиц мало? Всем хватит. И что вы требуете от Назарбаева? Он просто пенсионер, ему отдых нужен, а не лазить по броневикам.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
220
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:46
#5
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а его никто на броневики не толкает. Пусть отдаст капиталы, которые нажиты за счет государства. А потом пусть спокойно получает свою пенсию и ловит рыбку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5031
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:47
#6
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Вообще по совести сказать, одним из первых указов новоиспечённого президента Токаева и в свое время Путина, было о присвоение бывшим своим боссам наград, а наш далеко зашёл взял и переименовал город. Этот момент в будущем сыграет злую шутку, учитывая что народы увидели хороший пример в свете последних событий...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23931
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:52
#7
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Цитата:
рихард:
А потом пусть спокойно получает свою пенсию и ловит рыбку.

У нас в магазинах, появились семена.
Могу - выслать. Ему какие?
Цветы, овощи? Могу и стеклотару,
для засолки огурцов - прислать... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 21.01.2022 - 16:53]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
814
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 16:53
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
и заведующей садика про погоду что-то брякнула

Да,помню это позорище. Вроде из деревни какой-то она была,Качар что-ли. Наверно сейчас уже укатила в РФ и там смывает с себя это унижение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15424
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 17:09
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
в свое время Путина, было о присвоение бывшим своим боссам наград,


напомните, каких наград и каким
боссам он вручил и присвоил?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4723
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 17:29
#10
Комментарий проходит проверку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5031
Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 17:39
#11
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Орден получил и звание героя , сам видел как цеплял новый старому, даже обнимались, поройтесь в соцетях
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15424
Николай ВОРОНИН: За чей счет?
Отправлено: 21.01.22 - 17:54
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
Орден получил и звание героя , сам видел как цеплял новый старому, даже обнимались,


Владимир Путин объявил о награждении Бориса Ельцина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. и было это через полтора года после его ухода.
по случаю дня России 12 июня 2001 года, вместе с другими награжденными по случаю праздника.

[Исправлено: alex_60, 21.01.2022 - 17:58]
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