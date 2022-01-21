Отправлено: - 17:10

NG.kz:

Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу, добавил Президент.



Цитата:Так элита должна работать на благо страны, а не на благо своего кармана. Иначе это никакая не элита, а временщики грабители. Законы нужно лоббировать не в чью-то пользу, а смотреть, какой ущерб будет нанесен экономике от очередной придумки новоявленных эффективных манагеров. Акиматы должны заниматься делом, а не придумывать неисполнимые приказы и потом гонять с проверками по городам и весям, нагоняя жути и выколачивая штрафы из вялотекущего бизнеса.Давеча знакомый прислал фотографии из Тюмени, так мы по сравнению с ними в пещерном веке обитаем, хотя вовсю кричим о цифровизации и благоустройстве. Из-за этого и среди обывателей появляются временщиковые настроения, типа сегодня урву от общего пирога, а завтра хоть трава не расти. Вот так и живём, боремся за удешевление хлеба на 5 тенге, а из-за бесхозяйственности спускаем в унитаз миллионы.