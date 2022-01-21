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≡ "162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43364
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 21.01.22 - 14:07
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге, ситуацию нужно срочно менять. Кроме того, Президент Токаев заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
257
Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 21.01.22 - 14:07
#1
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:-( только через 30 лет заметили, что клерки из отделов статистики впаривали "филькину грамоту" :-x делая отчёты не по факту, а по заказу.. :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15056
Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 21.01.22 - 14:29
#2
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Вот вам и доход по 500 тыщ в среднем...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8245
Re: "162 человека владеют половиной состояния". Токаев...
Отправлено: 21.01.22 - 15:15
#3
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Красавчик, за это он достоин Уважения..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1772
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Отправлено: 21.01.22 - 17:10
#4
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Цитата:
NG.kz:
Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу, добавил Президент.

Так элита должна работать на благо страны, а не на благо своего кармана. Иначе это никакая не элита, а временщики грабители. Законы нужно лоббировать не в чью-то пользу, а смотреть, какой ущерб будет нанесен экономике от очередной придумки новоявленных эффективных манагеров. Акиматы должны заниматься делом, а не придумывать неисполнимые приказы и потом гонять с проверками по городам и весям, нагоняя жути и выколачивая штрафы из вялотекущего бизнеса.

Давеча знакомый прислал фотографии из Тюмени, так мы по сравнению с ними в пещерном веке обитаем, хотя вовсю кричим о цифровизации и благоустройстве. Из-за этого и среди обывателей появляются временщиковые настроения, типа сегодня урву от общего пирога, а завтра хоть трава не расти. Вот так и живём, боремся за удешевление хлеба на 5 тенге, а из-за бесхозяйственности спускаем в унитаз миллионы.
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