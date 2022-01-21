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≡ "Приходится идти на жертвы" - ограничения для караоке-баров прокомментировал зам. руководителя ДСЭК Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43364
"Приходится идти на жертвы" - ограничения для караоке-баров прокомментировал зам. руководителя ДСЭК Костанайской области
Отправлено: 21.01.22 - 17:05
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Эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается. Об этом сегодня, 21 января, на брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
263
"Приходится идти на жертвы" - ограничения для караоке-баров прокомментировал зам. руководителя ДСЭК Костанайской области
Отправлено: 21.01.22 - 17:05
#1
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Это согласно требованиям республиканского постановления санврача, - ответил Севостьянов. - В караоке-клубе можно посидеть и отдохнуть, но нельзя петь и танцевать. Это сделано, чтобы не создавать скопления людей. Кроме того, при частом близком общении возникают условия для быстрого распространения вируса//

Хоть я и "ваксер" (и за ограничения)... Но такое могут придумать только глупцы. Сплошной бред!

[Исправлено: Mr_negotive, 21.01.2022 - 17:10]
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
37
Re: "Приходится идти на жертвы" - ограничения для...
Отправлено: 21.01.22 - 17:52
#2
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"...можно посидеть и отдохнуть, но нельзя петь и танцевать..."
Там народ к микрофону толпой подходит?
И вообще:
Токаев о поддержке МСБ в условиях пандемии:
«Судя по всему COVID в форме теперь уже омикрона становится всеобщим явлением. Похоже на то, что очень многие будут вынуждены переболеть омикроном. В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, насколько они рациональны? Насколько они практичны? Я обращаюсь к правительству, пересмотрите все это. Зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?».
...
Хватит уже издеваться над здравым смыслом и мешать людям работать. Вирус чиновничьим правилам не подчиняется. И "работает" не по их "правилам", а по своим.
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