Re: "Приходится идти на жертвы" - ограничения для...

Отправлено: - 17:52

"...можно посидеть и отдохнуть, но нельзя петь и танцевать..."

Там народ к микрофону толпой подходит?

И вообще:

Токаев о поддержке МСБ в условиях пандемии:

«Судя по всему COVID в форме теперь уже омикрона становится всеобщим явлением. Похоже на то, что очень многие будут вынуждены переболеть омикроном. В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, насколько они рациональны? Насколько они практичны? Я обращаюсь к правительству, пересмотрите все это. Зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?».

...

Хватит уже издеваться над здравым смыслом и мешать людям работать. Вирус чиновничьим правилам не подчиняется. И "работает" не по их "правилам", а по своим.