Re: Николай ВОРОНИН: За чей счет?

Отправлено: - 16:37

Что все прицепились к этим табличкам, как будто не понятно, что за табличками последует ещё что-нибудь и наступит хаос. У нас что улиц мало? Всем хватит. И что вы требуете от Назарбаева? Он просто пенсионер, ему отдых нужен, а не лазить по броневикам.