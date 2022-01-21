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≡ Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет - Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43363
Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет - Токаев
Отправлено: 21.01.22 - 15:23
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По его словам, правительству предстоит навести порядок в таких сферах как обеспечение нефтепродуктами, рынок телекоммуникаций, фармацевтика и в ряде других сфер.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8245
Re: Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет -...
Отправлено: 21.01.22 - 15:23
#1
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Все таки забастовка это хорошо..
Наконец то хоть что то будет делаться .
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23929
Re: Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет -...
Отправлено: 21.01.22 - 16:14
#2
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Зятьёв в - тюрьму.
И всё - будет... :-o
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5029
Re: Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет -...
Отправлено: 21.01.22 - 16:36
#3
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Большой пендель сделал своё дело. А до этого видимо никак нельзя было. Требую всех уровней Акимов избирать местным населением, на площади областных центров у акимата установить лобное место с микрофоном, куда народ мог бы прийти и выразить недовольство. Объявить кредитную амнистию и снизить проценты по ипотекам,обязать регулярную ежеквартальную отчётность Акимов перед население ...
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самый умный
* самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
527
Re: Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет -...
Отправлено: 21.01.22 - 16:36
#4
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Цитата:
drakon:
И всё - будет...


Лишь бы не перегнули палку, а то вместо мародеров на улицы выйдут бизнесмены. Условно говоря...
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