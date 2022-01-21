Re: Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет -...

Отправлено: - 16:36

Большой пендель сделал своё дело. А до этого видимо никак нельзя было. Требую всех уровней Акимов избирать местным населением, на площади областных центров у акимата установить лобное место с микрофоном, куда народ мог бы прийти и выразить недовольство. Объявить кредитную амнистию и снизить проценты по ипотекам,обязать регулярную ежеквартальную отчётность Акимов перед население ...