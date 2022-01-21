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Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет - Токаев
Даже акимы обращаются ко мне с просьбами о газе, а его нет - Токаев
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