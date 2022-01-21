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≡ "Зачем душить МСБ". Токаев поручил пересмотреть карантинные ограничения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43363
"Зачем душить МСБ". Токаев поручил пересмотреть карантинные ограничения
Отправлено: 21.01.22 - 14:37
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть карантинные ограничения, чтобы не "душить" малый и средний бизнес. "Омикроном" переболеют большинство жителей страны, подчеркнул глава государства.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
940
Re: "Зачем душить МСБ". Токаев поручил пересмотреть...
Отправлено: 21.01.22 - 14:37
#1
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ну звучит приятно
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5029
Re: "Зачем душить МСБ". Токаев поручил пересмотреть...
Отправлено: 21.01.22 - 15:07
#2
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Что-то напомнило перестроечные времена, пересмотреть, перераспределить, перегрузки, зачем душить и прочие слова. Посмотрим как на деле получится
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8245
Re: "Зачем душить МСБ". Токаев поручил пересмотреть...
Отправлено: 21.01.22 - 15:29
#3
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Так значит в супермаркеты разрешат официально ходить синим?
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