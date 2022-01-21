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≡ Казахстанка пытается отсудить миллион тенге, который отправила по ошибке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43359
Казахстанка пытается отсудить миллион тенге, который отправила по ошибке
Отправлено: 21.01.22 - 09:48
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Инцидент произошел в октябре прошлого года, жительница Кызылорды хотела отправить 1 миллион тенге на карту своей подруги. Но ввела неправильно последние 4 цифры. И деньги ушли в Костанайскую область, в поселок Аулиеколь.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5026
Re: Казахстанка пытается отсудить миллион тенге, который...
Отправлено: 21.01.22 - 09:48
#1
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вторая сторона ведь не отказывается, обещает однажды вернуть.Сама виновата, пусть теперь ждёт,
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
813
Re: Казахстанка пытается отсудить миллион тенге, который...
Отправлено: 21.01.22 - 11:50
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Сама виновата

Тоже так считаю. И где вообще состав преступления или хотя бы умысел?? Тем более видно же что честный человек,раз вернула сразу половину. Отдаст когда-нибудь.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
618
Re: Казахстанка пытается отсудить миллион тенге, который...
Отправлено: 21.01.22 - 12:34
#3
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Человеку выпал Джекпот! Вины нет и умысла нет! Терпеть придётся долго потерпевшей.
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