Re: В Казахстане идет сбор подписей за возвращение столице...

Отправлено: - 11:49

Выступать можно против чего угодно.

Но если при этом иметь власть просто запретить все эти "наименования" и не запретить на деле, то все эти "выступления" гроша ломаного не стоят.