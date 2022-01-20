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Установлено, что 5 ноября 2021 года в 19 часов Исмагулов на служебном автомобиле отправился на санитарно-карантинный пост для поставки канцелярских и других предметов, -

Нарушитель - это не нарушитель, а крупный научный работник, человек интеллектуального труда. Приехал к нам в гости, да? Собирать наши сказки, легенды там, понимаете ли, тосты...

- Тосты?

- Тосты, да, тосты.

И не рассчитал своих сил, да?

Цитата:Как у Агаты Кристи, всё началось с того что руководитель повез карандаши и ручки подчиненным, которые так рьяно исполняли свои обязанности, да и вообще, не дело подчиненных бегать получать карандаши.Цитата: