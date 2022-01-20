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≡ За ДТП и подделку справки - Совет по этике рекомендовал уволить руководителя санэпидконтроля Узункольского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43358
За ДТП и подделку справки - Совет по этике рекомендовал уволить руководителя санэпидконтроля Узункольского района
Отправлено: 20.01.22 - 20:59
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По данным департамента по делам госслужбы Костанайской области, руководитель узункольского УСЭК Ербол Исмагулов воспользовался служебным автомобилем в личных целях, на нем в состоянии сильного алкогольного опьянения попал в ДТП, а после за 50 000 тенге пытался подделать медицинскую справку.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
565
Re: За ДТП и подделку справки - Совет по этике рекомендовал...
Отправлено: 20.01.22 - 20:59
#1
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Цитата:
Установлено, что 5 ноября 2021 года в 19 часов Исмагулов на служебном автомобиле отправился на санитарно-карантинный пост для поставки канцелярских и других предметов, - 

Как у Агаты Кристи, всё началось с того что руководитель повез карандаши и ручки подчиненным, которые так рьяно исполняли свои обязанности, да и вообще, не дело подчиненных бегать получать карандаши.


Цитата:
Нарушитель - это не нарушитель, а крупный научный работник, человек интеллектуального труда. Приехал к нам в гости, да? Собирать наши сказки, легенды там, понимаете ли, тосты... 
- Тосты? 
- Тосты, да, тосты. 
И не рассчитал своих сил, да? 

:-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12012
Re: За ДТП и подделку справки - Совет по этике рекомендовал...
Отправлено: 20.01.22 - 21:33
#2
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Цитата:
Don Julio: Как у Агаты Кристи, всё началось с того что руководитель повез карандаши и ручки подчиненным,

Да вообще у его ангела хранителя похоже руки из жопы растут.

Или злая Фея из Троебратного очень хорошо постаралась с бубнами, чтоб этим ашиковальщикам ни дороги ни приюта, только грабли, вилы и тысяча чертей!

:lol: Ну вот смотреите, бюрократическое существо поехало с карандашами в свою ашиканопостяру.
1. два колеса спустило,
2. Собутыльники с бутылками окружили.
3. У жены печка не загорелась
4. Машина в кювет улетела
5. Ребрышки сломались.
6. Справкамана подделалась и сразу обнаружилась.
7. Журналисты нашлись и все это опубликовали!

Дорогая Фея!
От лица жителей всего района на Трассе Мамлютка - Узунколь и особенно Троебратного, давно забывших дорогу в областной центр кООстанай и давно говорящих туда дороги нет, мы все в Петропавловск и Курган ездим.

Прими дорогая ФЕЯ искреннее спасибо за добросовестную работу!
Так должно быть с каждым чинушей, у которого вся дорога - сплошные ямы, и которая никогда не чистится.
Где хороший асфальт и чистота только от границы областей в сторону другого областного, действительно центра, Петропавловска. :lol: :lol:
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
223
Re: За ДТП и подделку справки - Совет по этике рекомендовал...
Отправлено: 21.01.22 - 09:54
#3
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Он один в посёлке живет? Мог бы соседей или знакомых попросить разжечь печку дома у супруги.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5025
Re: За ДТП и подделку справки - Совет по этике рекомендовал...
Отправлено: 21.01.22 - 10:18
#4
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Как говаривала моя подруга, для большого надо созреть. Что она имела ввиду, про деньги, работу или всё вместе, в любом случае она права. Когда от удачи или больших денег, как бы не сойти с ума, не всякий сможет устоять. Примеров на каждом шагу...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4717
Re: За ДТП и подделку справки - Совет по этике рекомендовал...
Отправлено: 21.01.22 - 10:37
#5
Комментарий удален модератором.
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