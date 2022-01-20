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≡ Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43357
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 15:13
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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать перед Парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов. Об этом свидетельствуют поправки в конституционный закон, который Мажилис направил в Сенат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8238
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 15:13
#1
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О чем и говорили, он со своими миллиардами купит весь американский парламент, не говоря о нашем..
Теперь он чисто бизнесмен..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8238
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:11
#2
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Фламя.
Лабиринт Власти..

Бегу по улицам пустым
И нет тебя и всюду ты
Глаза твои из Ацтаны
Глядят открыто..

Твоя любовь как лабиринт
И сердце снова говорит
Что не найти пути
Из лабиринта..
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
34
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:37
#3
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Что ж ему на пенсии дома не сидится? Оставил бы уже страну в покое...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23926
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:44
#4
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Цитата:
Skeptic:
Что ж ему на пенсии дома не сидится?

Выращивал бы, картошку, морковку.
Всё - дорого, нынче... :lol: ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
189
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 20:40
#5
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Лондон так же остаётся финансовой столицей Казахстана.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
565
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 21:08
#6
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Таланты руководителя, я считаю, в том числе и в том, чтобы вовремя уйти, чтобы не быть предметом шуток и анекдотов.
А особенно, если не получилось и не случилось стать новым Ататюрком.
Как известно, последние слова запоминаются лучше всего, и лучше остаться в памяти потомков положительным героем, чем вот так...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2412
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 21:17
#7
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Цитата:
Don Julio:
последние слова запоминаются лучше всего


Про то что на пенсии, и что я не я и хата с 2019 года не моя??
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
565
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 21:23
#8
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Цитата:
ACROS:
Про то что на пенсии, и что я не я и хата с 2019 года не моя??

В декабре 86 встав во главе протестующих,стал лидером нации, а в январе 22... промолчал...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15054
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 22:17
#9
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Цитата:
Don Julio:
Таланты руководителя, я считаю, в том числе и в том, чтобы вовремя уйти, чтобы не быть предметом шуток и анекдотов.

Дайте мне миллиард, и можете хоть что и хоть где про меня говорить. Пофиг ваще))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
565
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 23:02
#10
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Цитата:
maxsaf:
Дайте мне миллиард, и можете хоть что и хоть где про меня говорить. Пофиг ваще))


:-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2412
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 21.01.22 - 09:09
#11
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Цитата:
Don Julio:
декабре 86 встав во главе


Там много неясностей насчёт его роли, даже наоборот, насчёт во главе -
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5024
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 21.01.22 - 10:06
#12
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Чего не понятно, очевидно и тогда и сейчас что простые люди вышли на мирный митинг, но умелая рука разогрела толпу и направила крушить. Тогда после Кунаева занять его место помешал приход колбина, и только очень всемогущий мог развозить по шарагам спиртное и вывести народ на площадь.
И тут снова народ вышел на мирный митинг, никто не собирался крушить и ломать, однако сценарии повторился. Токаев говорит о двадцати тысяч боевиках пытались устроить госпереворот. Если было так на самом деле, чего они сразу не пошли в Астану и не захватили аккорду.
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