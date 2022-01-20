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Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43357
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 15:13
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать перед Парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов. Об этом свидетельствуют поправки в конституционный закон, который Мажилис направил в Сенат.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8238
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 15:13
О чем и говорили, он со своими миллиардами купит весь американский парламент, не говоря о нашем..
Теперь он чисто бизнесмен..
Теперь он чисто бизнесмен..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8238
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:11
Фламя.
Лабиринт Власти..
Бегу по улицам пустым
И нет тебя и всюду ты
Глаза твои из Ацтаны
Глядят открыто..
Твоя любовь как лабиринт
И сердце снова говорит
Что не найти пути
Из лабиринта..
Лабиринт Власти..
Бегу по улицам пустым
И нет тебя и всюду ты
Глаза твои из Ацтаны
Глядят открыто..
Твоя любовь как лабиринт
И сердце снова говорит
Что не найти пути
Из лабиринта..
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 34
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:37
Что ж ему на пенсии дома не сидится? Оставил бы уже страну в покое...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23926
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 16:44
Цитата:
Выращивал бы, картошку, морковку.
Всё - дорого, нынче...
Skeptic:
Что ж ему на пенсии дома не сидится?
Что ж ему на пенсии дома не сидится?
Выращивал бы, картошку, морковку.
Всё - дорого, нынче...
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 189
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 20:40
Лондон так же остаётся финансовой столицей Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 565
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 21:08
Таланты руководителя, я считаю, в том числе и в том, чтобы вовремя уйти, чтобы не быть предметом шуток и анекдотов.
А особенно, если не получилось и не случилось стать новым Ататюрком.
Как известно, последние слова запоминаются лучше всего, и лучше остаться в памяти потомков положительным героем, чем вот так...
А особенно, если не получилось и не случилось стать новым Ататюрком.
Как известно, последние слова запоминаются лучше всего, и лучше остаться в памяти потомков положительным героем, чем вот так...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2412
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 21:17
Цитата:
Про то что на пенсии, и что я не я и хата с 2019 года не моя??
Don Julio:
последние слова запоминаются лучше всего
последние слова запоминаются лучше всего
Про то что на пенсии, и что я не я и хата с 2019 года не моя??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 565
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 21:23
Цитата:
В декабре 86 встав во главе протестующих,стал лидером нации, а в январе 22... промолчал...
ACROS:
Про то что на пенсии, и что я не я и хата с 2019 года не моя??
Про то что на пенсии, и что я не я и хата с 2019 года не моя??
В декабре 86 встав во главе протестующих,стал лидером нации, а в январе 22... промолчал...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15054
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 22:17
Цитата:
Дайте мне миллиард, и можете хоть что и хоть где про меня говорить. Пофиг ваще))
Don Julio:
Таланты руководителя, я считаю, в том числе и в том, чтобы вовремя уйти, чтобы не быть предметом шуток и анекдотов.
Таланты руководителя, я считаю, в том числе и в том, чтобы вовремя уйти, чтобы не быть предметом шуток и анекдотов.
Дайте мне миллиард, и можете хоть что и хоть где про меня говорить. Пофиг ваще))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 565
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 20.01.22 - 23:02
Цитата:
maxsaf:
Дайте мне миллиард, и можете хоть что и хоть где про меня говорить. Пофиг ваще))
Дайте мне миллиард, и можете хоть что и хоть где про меня говорить. Пофиг ваще))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2412
Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 21.01.22 - 09:09
Цитата:
Там много неясностей насчёт его роли, даже наоборот, насчёт во главе -
Don Julio:
декабре 86 встав во главе
декабре 86 встав во главе
Там много неясностей насчёт его роли, даже наоборот, насчёт во главе -
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5024
Re: Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Отправлено: 21.01.22 - 10:06
Чего не понятно, очевидно и тогда и сейчас что простые люди вышли на мирный митинг, но умелая рука разогрела толпу и направила крушить. Тогда после Кунаева занять его место помешал приход колбина, и только очень всемогущий мог развозить по шарагам спиртное и вывести народ на площадь.
И тут снова народ вышел на мирный митинг, никто не собирался крушить и ломать, однако сценарии повторился. Токаев говорит о двадцати тысяч боевиках пытались устроить госпереворот. Если было так на самом деле, чего они сразу не пошли в Астану и не захватили аккорду.
И тут снова народ вышел на мирный митинг, никто не собирался крушить и ломать, однако сценарии повторился. Токаев говорит о двадцати тысяч боевиках пытались устроить госпереворот. Если было так на самом деле, чего они сразу не пошли в Астану и не захватили аккорду.
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