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Радостная новость для костанайцев
Радостная новость для костанайцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43355
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
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Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 00:14
Комментарий проходит проверку.
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 00:19
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12011
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 01:16
Я сейчас лопну со смеху!
Никто не видел лопнувшего со смеху серого волка?
Цитата:
Ой Что-то будет... смотрим
Цитата:
Транчформации напряжений, конечно забудем, в акимате эти пилящие деревья бобрики-жулики уже свои длинные уши шире кабинета развесили, это же столько напилить можно!!!
Но читаем дальше, там ещё интереснее.
Цитата:
А вот и хозяева нарисовались этого рационализатора!
Это вообще просто шедевр!
Великолепнейший Щедевер!
[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 22:19]
Никто не видел лопнувшего со смеху серого волка?
Цитата:
Доктор СИЗО:
всем оппонентам отвечаю одним комментом
всем оппонентам отвечаю одним комментом
Ой Что-то будет... смотрим
Цитата:
Доктор СИЗО:
Забудем раз и навсегда советскую систему транчформации напряжений
Забудем раз и навсегда советскую систему транчформации напряжений
Транчформации напряжений, конечно забудем, в акимате эти пилящие деревья бобрики-жулики уже свои длинные уши шире кабинета развесили, это же столько напилить можно!!!
Но читаем дальше, там ещё интереснее.
Цитата:
Доктор СИЗО: Автор идеи и его соавторы взяли за основу английскую систему трансформации
А вот и хозяева нарисовались этого рационализатора!
Это вообще просто шедевр!
Великолепнейший Щедевер!
[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 22:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8421
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 01:26
Цитата:
Я так давно под столом катаюсь со смеху, трансформатор он и в африке трансформатор.
Правда при СССР проводили даже до стоянок пастухов линии, а сегодня уже и в городе не могут ремонт провести без отключений того или другого района. Это сколько же разворовать то нужно было и "упростить" так сеть?
Серый волк:
Я сейчас лопну со смеху!
Я сейчас лопну со смеху!
Я так давно под столом катаюсь со смеху, трансформатор он и в африке трансформатор.
Правда при СССР проводили даже до стоянок пастухов линии, а сегодня уже и в городе не могут ремонт провести без отключений того или другого района. Это сколько же разворовать то нужно было и "упростить" так сеть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12011
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 01:35
Цитата:
Слово Чай здесь очень уместно. Но об этом чуть позже.
Пока же попросим автора, рассказать какую именно систему Великобритании, они взяли??????? Дело в том, что там в разных городах разная, и бум. совсем разная.
В Лондоне в основном 275 — 275/132—66—33/11 кВ Но на ряде подстанций Лондона преспокойно сидит ЕЩЁ И 400 кВ с совсем другой линейкой трансформации.
И встречается совсем дикое в промежуточном 22 кВ уживается и с 66 вместе и с 132 и вообще в разных ипостасях.
Представляете какой комплект оснастки нужно хранить на производствах чтоб разные мощности и целую тучу напряжения производить штучные дорогие несерийные трансформаторы????
(для сравнения серийные дешевые, предельно надежные и стандартные вам на замену если что привезут уже завтра с Ёбурга или Тольятти, с Белоруссии чуть подольше) И это будут хорошо знакомые агрегаты, от которых никаких сюрпризов и все их знают как облупленные.
С которыми нет проблем, а если спалили по глупости, то в любом производственном цехе с талью его переберут даже не спрашивая как.
То есть в Лондоне только. уже два типа в одном городе, или полтора, или даже... они сами определиться там не могут сколько!!!
ПАТАМУШТА Очень много старого и ОЧЕНЬ ДОРОГО и очень трудно менять в крайне плотной застройке.
И ни разу этот странный шаг, точнее странные шаги не сходятся с нашими привычными.
То есть по этому рационализатору нажно заменить все трансформаторы всей страны, Патамушта неподходят.
Где взять на это деньги не важно. Но смотрим дальше.
(Вы тут немного прогадали, я тут ни разу не аким, и мне тут от фонаря цифры втюхать не получится. Да и на форуме тут люди подкованные не хуже энергетиков бывают!)
[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 00:20]
Доктор СИЗО: взяли за основу английскую систему трансформации. Чай не дураки
Слово Чай здесь очень уместно. Но об этом чуть позже.
Пока же попросим автора, рассказать какую именно систему Великобритании, они взяли??????? Дело в том, что там в разных городах разная, и бум. совсем разная.
В Лондоне в основном 275 — 275/132—66—33/11 кВ Но на ряде подстанций Лондона преспокойно сидит ЕЩЁ И 400 кВ с совсем другой линейкой трансформации.
И встречается совсем дикое в промежуточном 22 кВ уживается и с 66 вместе и с 132 и вообще в разных ипостасях.
Представляете какой комплект оснастки нужно хранить на производствах чтоб разные мощности и целую тучу напряжения производить штучные дорогие несерийные трансформаторы????
(для сравнения серийные дешевые, предельно надежные и стандартные вам на замену если что привезут уже завтра с Ёбурга или Тольятти, с Белоруссии чуть подольше) И это будут хорошо знакомые агрегаты, от которых никаких сюрпризов и все их знают как облупленные.
С которыми нет проблем, а если спалили по глупости, то в любом производственном цехе с талью его переберут даже не спрашивая как.
То есть в Лондоне только. уже два типа в одном городе, или полтора, или даже... они сами определиться там не могут сколько!!!
ПАТАМУШТА Очень много старого и ОЧЕНЬ ДОРОГО и очень трудно менять в крайне плотной застройке.
И ни разу этот странный шаг, точнее странные шаги не сходятся с нашими привычными.
То есть по этому рационализатору нажно заменить все трансформаторы всей страны, Патамушта неподходят.
Где взять на это деньги не важно. Но смотрим дальше.
(Вы тут немного прогадали, я тут ни разу не аким, и мне тут от фонаря цифры втюхать не получится. Да и на форуме тут люди подкованные не хуже энергетиков бывают!)
[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 00:20]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15054
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 01:36
Нафиг вообще эти провода и трансформаторы? Доктор Бакчан, можно ездить прям на ГРЭС и там сотку заряжать, и автомобильный аккумулятор, по себестоимости. Профит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
- Сообщений:
- 12011
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 01:49
В городе Ливерпуль — трехступенчатая (275/132/33/11 кВ)
в Глазго — 275/33/11 кВ
в Бирмингеме — 275/132/11 кВ
сельская местность вообще на другой схеме строится,
по трехступенчатой системе трансформации (275/132/33/11 кВ) Но не всегда.
Разные районы на разных напряжениях.
И там другие комплекты трансформаторов.
У них это важно.
в трех городах устанавливают четыре трансформатора, в Глазго— два.
В Бирменгеме если смотреть вообще схема 3х30МВА
Так какая схема мистер агент?
Сколько говорите ступеней???
Или вам подробно не рассказывали?
Просто сказали пропихивать что дали?
Еслиб я был султан, тьфу, то есть агент я бы так и пер все разрушить и поменять.
Ничего что их трансформаторы в рызы дороже??? Ничего что даже не включатся без их автоматики и мониторинга?
Ничего что вообще не сходятся с напряжениями и мощностями генерации и их согласовать не получится без дополнительных трансформаций?
Ничего что у них на ОСТРОВЕ передачи короткие?
и все они живут максимум в наших двух областях.
Кстати они только строят ещё с севером коммуникации для связи на 500 мВт
И у них вообще другая специфика производства мелкими станциями в огромном количестве и близко к потребителю максимально. У них 3% энергии ещё ДВС ДВИЖКИ, что немыслимо для Казахстана!
Но это бесполезно объяснять человеку, который не понимает.
[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 23:52]
в Глазго — 275/33/11 кВ
в Бирмингеме — 275/132/11 кВ
сельская местность вообще на другой схеме строится,
по трехступенчатой системе трансформации (275/132/33/11 кВ) Но не всегда.
Разные районы на разных напряжениях.
И там другие комплекты трансформаторов.
У них это важно.
в трех городах устанавливают четыре трансформатора, в Глазго— два.
В Бирменгеме если смотреть вообще схема 3х30МВА
Так какая схема мистер агент?
Сколько говорите ступеней???
Или вам подробно не рассказывали?
Просто сказали пропихивать что дали?
Еслиб я был султан, тьфу, то есть агент я бы так и пер все разрушить и поменять.
Ничего что их трансформаторы в рызы дороже??? Ничего что даже не включатся без их автоматики и мониторинга?
Ничего что вообще не сходятся с напряжениями и мощностями генерации и их согласовать не получится без дополнительных трансформаций?
Ничего что у них на ОСТРОВЕ передачи короткие?
и все они живут максимум в наших двух областях.
Кстати они только строят ещё с севером коммуникации для связи на 500 мВт
И у них вообще другая специфика производства мелкими станциями в огромном количестве и близко к потребителю максимально. У них 3% энергии ещё ДВС ДВИЖКИ, что немыслимо для Казахстана!
Но это бесполезно объяснять человеку, который не понимает.
[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 23:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12011
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 02:02
Цитата:
Совершенно верно.
Просто Брежнев когда молодой был в первые два года Целины носился по полям, руками землю разрывал смотрел прорастание всходов, бросался за баранку и с грязными руками прямо к следующему полю.
Его персональный самолёт едва успевал за ним.
АН-2 У него был.
За два лета в бортовом журнале почти 500 посадок с брежневым и когда прямо в поле садились, пилоты не всегда в бортжурнал успевали записать.
И в нарушении РЛЭ канистры в самолете были чтоб на заправках время не терять.
И за бытовые условия он спрашивал. Спал в палатке бывало, а молодоженам дом отдавали, справившим свадьбу прям на полевом стане. Это реальный случай и он в Кустанайской области был. Хотя мотался он от Целинограда по всей целине.
По этой причине тянули линии по степи аж пыль стояла! Сев заканчивали за дома принимались. И
Британцам такое не снилось.
Как раз вот такие отдельные потребители у британцев это ДВС поршневые!!! Вместо линии до отдельного дома или фермы И это 3% их энергии!
Вот в этом как раз и сильна была плановая экономика, что она могла быстро сделать типовые опоры, дать миллионы типовых изоляторов копеечной стоимости и протянуть провода которые в производстве объемом что земной шар опутать десять раз можно было не стоили почти ничего.
[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 23:15]
elektron:
Я так давно под столом катаюсь со смеху, трансформатор он и в африке трансформатор. Правда при СССР проводили даже до стоянок пастухов линии, а сегодня уже и в городе не могут ремонт провести без отключений того или другого района. Это сколько же разворовать то нужно было и "упростить" так сеть?
Я так давно под столом катаюсь со смеху, трансформатор он и в африке трансформатор. Правда при СССР проводили даже до стоянок пастухов линии, а сегодня уже и в городе не могут ремонт провести без отключений того или другого района. Это сколько же разворовать то нужно было и "упростить" так сеть?
Совершенно верно.
Просто Брежнев когда молодой был в первые два года Целины носился по полям, руками землю разрывал смотрел прорастание всходов, бросался за баранку и с грязными руками прямо к следующему полю.
Его персональный самолёт едва успевал за ним.
АН-2 У него был.
За два лета в бортовом журнале почти 500 посадок с брежневым и когда прямо в поле садились, пилоты не всегда в бортжурнал успевали записать.
И в нарушении РЛЭ канистры в самолете были чтоб на заправках время не терять.
И за бытовые условия он спрашивал. Спал в палатке бывало, а молодоженам дом отдавали, справившим свадьбу прям на полевом стане. Это реальный случай и он в Кустанайской области был. Хотя мотался он от Целинограда по всей целине.
По этой причине тянули линии по степи аж пыль стояла! Сев заканчивали за дома принимались. И
Британцам такое не снилось.
Как раз вот такие отдельные потребители у британцев это ДВС поршневые!!! Вместо линии до отдельного дома или фермы И это 3% их энергии!
Вот в этом как раз и сильна была плановая экономика, что она могла быстро сделать типовые опоры, дать миллионы типовых изоляторов копеечной стоимости и протянуть провода которые в производстве объемом что земной шар опутать десять раз можно было не стоили почти ничего.
[Исправлено: Серый волк, 20.01.2022 - 23:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12011
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 02:51
Далее про чай!
Ну чай не дураки в Англии как утверждает СИЗА
(Можно посмеяться цифр скучных не будет)
Чай не дураки возили ещё парусниками через половину планеты в обход Африки.
Спустя два столетия у них от постоянных подстав лейбористов и консерваторов то понос то золотуха в энергетике.
То мы за экологию давайте сократим ТЭС, то давайте Атом сократим.
Гэс у них полторы штуки так как если сизо не знает они на острове, а там енисеев с порогами нет, чтоб перекрывать с песнями.
Так вот угольная у них сейчас почти ровненько 50% могу ошибитьсяв последний год поменялось.
В результате болтовни роазных их СИЗО они было позакрывали немного ТЭС попереводили немного на ГАЗ.
Но выяснилось. НЕОЖИДАННО ДА, что газ нужно возить.
Газовозами как чай.
Только больше.
И он дороооооогой почемуто в корабликах!
Ну прямо очень дорогой.
Но их же экологи подпирают, и взялись они за ветряки и солнечные станции (в их климате если что ветренном но ни разу не солнечном) И наклепали аж на 20% всего производства энергии в Британии!!!
Это чудовищно много на солнечных панелях и ветряках.
И экономика не раздумывая сказала я сейчас лопну!
Патамушта ооооочень дорого, ещё дороже газа в разы получается.
Кроме этого они залезли в карман каждого англичанина и шотландца заодно, и если вы посмотрите там все генераторы на станциях очень молодые.
С прошлого века совсем мало. То есть они все это переделали!!!
Пытались поменять сети, трансформаторы (привет СИЗО) КАБЕЛИ ЛЭП. И....... Многое смогли.
ДВА ТОЛЬКО маленьких таких но.
Создали страшную путаницу с напряжениями и всем оборудованием, а особенно с коммутацией.
И...
В этом процессе их электроэнергия стала настолько чудовищно дорогой, что они уничтожили 30 видов производства у себя в стране
Прямо руины оствив как Назарбаев.
Полностью уничтожили отрасли.
Они же вступили в ЕС и не могли ставить цены и закрыться от дешёвых производств в других странах союза.
А ещё сколько просело???
Металлургия в минусе и почти в жжж том самом да.
и много ещё.
Вот именно по этому они затеяли развод с Евросоюзом.
НЕ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ.
Нехрен было трансформаторы менять - это привело к ценам запредельным на энергию и сделало неконкурентными товары.
Чтоб спасти положение они в 2021 в три раза увеличили закупки угля. В России!
На угле дешевле! И думают ещё как им из Франции под водой кабель на энергию подешевле протянуть.
И сейчас им не очень хочется зелёной экологии.
Им дешевой энергии хочется больше. Правда не всем.
При модернизации своей энергосистемы они дали работу десяткам тысяч людей производивших кабель, опоры, трансформаторы, оборудовани подстанций.
Но вложив деньги в сверхдорогую модернизацию они ушатали больше работы для людей в других сферах.
Вообще я сторонник зелёной энергии. но когда она разумно и планомерно заменяет.
Было бы неплохо если бы открывались инновационные производства по солнечным станциям, давая работу десятку тысяч например Лисаковцам, жителям Аркалыка.
С программой на 30 лет государственной.
Вот тогда бы эта линия 1150 кВ ОЧЕНЬ БЫ ПРИГОДИЛАСЬ.
Казахстан же солнечная страна на 4 часовых пояса.
Когда в одном месте уже солнца в производственным объемах нет.
на другой стороне ещё есть 4 часа.
Когда одна часть в облаках - другая чистая.
Этого нет у малых стран Азии.
Эту энергию можно хоть до Лондона. Линия на первом этапе уже построена СССР. Только развивай и продляй. В Сибирь до ГЭС добавляй солнечную постепенно и гони дальше туда где покупают дорого.
И проблема подводного кабеля это сейчас не самая страшная проблема, решаема между островами. Потери на линии конечно большие, но и солнечная энергия не углём добытая.
Солнце есть, земли бесплодной целая страна на 4 часовых пояса, металл для опор свой есть, бокситы для проводов свои есть, медь своя есть. Всё есть!
Даже СИЗО с корочкой нуротана открывающий любые двери есть!
Но чего-то не хватает!
[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 00:47]
Ну чай не дураки в Англии как утверждает СИЗА
(Можно посмеяться цифр скучных не будет)
Чай не дураки возили ещё парусниками через половину планеты в обход Африки.
Спустя два столетия у них от постоянных подстав лейбористов и консерваторов то понос то золотуха в энергетике.
То мы за экологию давайте сократим ТЭС, то давайте Атом сократим.
Гэс у них полторы штуки так как если сизо не знает они на острове, а там енисеев с порогами нет, чтоб перекрывать с песнями.
Так вот угольная у них сейчас почти ровненько 50% могу ошибитьсяв последний год поменялось.
В результате болтовни роазных их СИЗО они было позакрывали немного ТЭС попереводили немного на ГАЗ.
Но выяснилось. НЕОЖИДАННО ДА, что газ нужно возить.
Газовозами как чай.
Только больше.
И он дороооооогой почемуто в корабликах!
Ну прямо очень дорогой.
Но их же экологи подпирают, и взялись они за ветряки и солнечные станции (в их климате если что ветренном но ни разу не солнечном) И наклепали аж на 20% всего производства энергии в Британии!!!
Это чудовищно много на солнечных панелях и ветряках.
И экономика не раздумывая сказала я сейчас лопну!
Патамушта ооооочень дорого, ещё дороже газа в разы получается.
Кроме этого они залезли в карман каждого англичанина и шотландца заодно, и если вы посмотрите там все генераторы на станциях очень молодые.
С прошлого века совсем мало. То есть они все это переделали!!!
Пытались поменять сети, трансформаторы (привет СИЗО) КАБЕЛИ ЛЭП. И....... Многое смогли.
ДВА ТОЛЬКО маленьких таких но.
Создали страшную путаницу с напряжениями и всем оборудованием, а особенно с коммутацией.
И...
В этом процессе их электроэнергия стала настолько чудовищно дорогой, что они уничтожили 30 видов производства у себя в стране
Прямо руины оствив как Назарбаев.
Полностью уничтожили отрасли.
Они же вступили в ЕС и не могли ставить цены и закрыться от дешёвых производств в других странах союза.
А ещё сколько просело???
Металлургия в минусе и почти в жжж том самом да.
и много ещё.
Вот именно по этому они затеяли развод с Евросоюзом.
НЕ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ.
Нехрен было трансформаторы менять - это привело к ценам запредельным на энергию и сделало неконкурентными товары.
Чтоб спасти положение они в 2021 в три раза увеличили закупки угля. В России!
На угле дешевле! И думают ещё как им из Франции под водой кабель на энергию подешевле протянуть.
И сейчас им не очень хочется зелёной экологии.
Им дешевой энергии хочется больше. Правда не всем.
При модернизации своей энергосистемы они дали работу десяткам тысяч людей производивших кабель, опоры, трансформаторы, оборудовани подстанций.
Но вложив деньги в сверхдорогую модернизацию они ушатали больше работы для людей в других сферах.
Вообще я сторонник зелёной энергии. но когда она разумно и планомерно заменяет.
Было бы неплохо если бы открывались инновационные производства по солнечным станциям, давая работу десятку тысяч например Лисаковцам, жителям Аркалыка.
С программой на 30 лет государственной.
Вот тогда бы эта линия 1150 кВ ОЧЕНЬ БЫ ПРИГОДИЛАСЬ.
Казахстан же солнечная страна на 4 часовых пояса.
Когда в одном месте уже солнца в производственным объемах нет.
на другой стороне ещё есть 4 часа.
Когда одна часть в облаках - другая чистая.
Этого нет у малых стран Азии.
Эту энергию можно хоть до Лондона. Линия на первом этапе уже построена СССР. Только развивай и продляй. В Сибирь до ГЭС добавляй солнечную постепенно и гони дальше туда где покупают дорого.
И проблема подводного кабеля это сейчас не самая страшная проблема, решаема между островами. Потери на линии конечно большие, но и солнечная энергия не углём добытая.
Солнце есть, земли бесплодной целая страна на 4 часовых пояса, металл для опор свой есть, бокситы для проводов свои есть, медь своя есть. Всё есть!
Даже СИЗО с корочкой нуротана открывающий любые двери есть!
Но чего-то не хватает!
[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 00:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12011
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 03:02
Забыл ещё одну очень полезную категорию для энергетики.
В костанайском акумате есть прекраснейшие уничтожители деревьев!
Если где-то под ЛЭП начнут расти деревья - можно смело запускать, всё отгрызут, обрежут и очурбанят в лучшем виде. Деревья они ненавидят как Шариков котов. Очень полезное свойство, когда у вас под проводами норовят быстро вырасти леса.
Главное в города их не пускать.
Пока невозможно экспортировать энергию солнца из солнечного Казахстана можно экспортировать хоть сегодня этих из акимата.
Главное на клетке написать: В городах применять запрещается
Надсмотрщиком к ним поставить товарища СИЗО.
Очень бдительный, ночами ради идеи не спит.
И расплачиваться с ним можно трансформаторами.
[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 00:09]
В костанайском акумате есть прекраснейшие уничтожители деревьев!
Если где-то под ЛЭП начнут расти деревья - можно смело запускать, всё отгрызут, обрежут и очурбанят в лучшем виде. Деревья они ненавидят как Шариков котов. Очень полезное свойство, когда у вас под проводами норовят быстро вырасти леса.
Главное в города их не пускать.
Пока невозможно экспортировать энергию солнца из солнечного Казахстана можно экспортировать хоть сегодня этих из акимата.
Главное на клетке написать: В городах применять запрещается
Надсмотрщиком к ним поставить товарища СИЗО.
Очень бдительный, ночами ради идеи не спит.
И расплачиваться с ним можно трансформаторами.
[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 00:09]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12011
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 04:19
Ещё немного предельно интересного отностительно изобретателя из СИЗО.
В Германии сети почти как у нас шагом, только вместо 500 верхнее 380 кВ.
вот так:
380/220/110 кВ.
у них расстояние меньше.
Но это совсем другие сети, у них всё по высокой закольцовано очень сильно по всем верхним напругам.
Это требует огромного количества оборудования подстанций.
СЕТИ ВНИЗ У НИХ РАНЬШЕ СТРОИЛИ
110/30/6/
и ниже наконец 0,4 кВ.
В 70-х принято решение о переходе на систему 110/10/0,4 кВ,
А 6 кВ постепенно переводится на 10 кВ,
(В точности как в северо-западных областях рф)
новые сети 30 кВ в германии не строятся.
САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ а впрочем не удивительно.
Что в учебном пособии для техникумов, специально посмотрел 1973 года в СССР уже считали с цифрами экономический эффект от точно такого исключения промежуточных цепей,
где можно в крупных узлах.
То есть то, что предложил СИЗО Можно было спокойно взять в книжках технической библиотеки,
и даже в учебниках для среднего звена энергетических специальностей 1973 года
Финита ля комедия
В Германии сети почти как у нас шагом, только вместо 500 верхнее 380 кВ.
вот так:
380/220/110 кВ.
у них расстояние меньше.
Но это совсем другие сети, у них всё по высокой закольцовано очень сильно по всем верхним напругам.
Это требует огромного количества оборудования подстанций.
СЕТИ ВНИЗ У НИХ РАНЬШЕ СТРОИЛИ
110/30/6/
и ниже наконец 0,4 кВ.
В 70-х принято решение о переходе на систему 110/10/0,4 кВ,
А 6 кВ постепенно переводится на 10 кВ,
(В точности как в северо-западных областях рф)
новые сети 30 кВ в германии не строятся.
САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ а впрочем не удивительно.
Что в учебном пособии для техникумов, специально посмотрел 1973 года в СССР уже считали с цифрами экономический эффект от точно такого исключения промежуточных цепей,
где можно в крупных узлах.
То есть то, что предложил СИЗО Можно было спокойно взять в книжках технической библиотеки,
и даже в учебниках для среднего звена энергетических специальностей 1973 года
Финита ля комедия
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12011
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 21.01.22 - 04:42
Вот сейчас нашел 1974 год.
Справочник по проектированию систем электроснабжения городов.
Издательство "ЭНЕРГИЯ" Ленинградское отделение.
Авторы: В.А Козлов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбусович.
Можете сходить в Научно-техническую библиотеку и взять оригинал.
Хотя если ваши преступные чиновники библиотеку украли у горожан, я не знаю можете ли вы это взять в сельхозотделе Толстовки.
На всякий случай приведу абзац с страницы №4.
Далеко даже искать не нужно в толстой книге.
1974 ГОД, КАРЛ! 1974 !
[b]
[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 01:48]
Справочник по проектированию систем электроснабжения городов.
Издательство "ЭНЕРГИЯ" Ленинградское отделение.
Авторы: В.А Козлов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбусович.
Можете сходить в Научно-техническую библиотеку и взять оригинал.
Хотя если ваши преступные чиновники библиотеку украли у горожан, я не знаю можете ли вы это взять в сельхозотделе Толстовки.
На всякий случай приведу абзац с страницы №4.
Далеко даже искать не нужно в толстой книге.
1974 ГОД, КАРЛ! 1974 !
[b]
[Исправлено: Серый волк, 21.01.2022 - 01:48]
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